Franceses narram luta de Martin Luther King e Rosa Parks

Rosa Parks e Martin Luther King nasceram e cresceram em um Estados Unidos muito diferente do que conhecemos. Viveram o auge do preconceito racial, quando a cor da pele definia onde as pessoas se sentavam no ônibus, em qual escola estudavam, a igreja que frequentavam e até em qual bebedor deviam beber água. Os dois denunciaram o racismo, de forma pacífica, e lutaram para a aprovação de leis que garantissem a igualdade entre as pessoas.

Esta é a história que os franceses Raphaële Frier e Zaü contam em Martins e Rosa – Martin Luther King e Rosa Parks, Unidos Pela Igualdade, lançado pela editora Pequena Zahar.

Fier narra separadamente as histórias de Rosa e Martins até o encontro dos dois, em uma igreja em Montgomery onde o jovem pastor liderava um boicote às empresas de ônibus. Rosa havia acabado de sair da prisão, para onde fora levada após iniciar um movimento pacífico de resistência dentro de um ônibus.

O livro aborda o famoso discurso de Martin Luther King no Memorial Lincoln, em Washington, em 1963, e o seu assassinato, em 1968. Trata também da trajetória de Rosa até a sua morte, em 2005. Mas avança ainda mais e destaca como ponto relevante na trajetória americana contra o racismo – mais de 50 anos depois do corajoso gesto de Rosa – a eleição do presidente Barack Obama, em 2008.

O texto de Fier é bastante informativo, mas leve, gostoso de ler. As ilustrações de Zaü são fortes, dramáticas, feitas com um traço grosso, quase imperfeito, com cores que transbordam para além do próprio desenho.

A parte gráfica do livro é bastante interessante. Duas páginas duplas se abrem, ao centro, para contar a história dos negros desde o século 16, na África. No final, dez páginas resgatam a vida no Sul dos Estados Unidos no século passado, com mapa, fotos, informações sobre a Ku Klux Klan, outros personagens envolvidos na luta e a eleição do presidente da esperança.

