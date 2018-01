Franceses narram história de menina africana

Tem livros que encantam no primeiro virar de páginas. Com O Fio de Ouro de Fatinu, dos franceses Françoise Jay e Frédérick Mansot, foi assim.

As ilustrações desta história que se passa em uma aldeia africana são de tirar o fôlego. Preenchem as páginas, colorem a história. Tem afeto, emoção.

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

E também no Twitter: Siga!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As texturas estão em todo lugar: no chão da aldeia, nos troncos das árvores, nos tecidos que mãe compra para costurar as roupas de festas para toda a família e até na sola do pé. Dá pra imaginar? Aqui, os detalhes são uma descoberta sem fim.

O Fio de Ouro de Fatinu, uma garota que se prepara para ir pela primeira vez a uma festa na aldeia – antes a pouco idade a impedia. À noite, a mãe costura as roupas para a família. Primeiro faz o comprido bubu para o pai; depois, coserá o vestido da filha, com tecidos ultracoloridos. Mas ela precisa de um fio de ouro, que não tem. Fatinu sai, então, em busca do tal fio.

Nessa busca, o leitor se aproxima de uma linda história que envolve lenda, amizade e confiança.

Serviço

O Fio de Ouro de Fatinu

Escritora: Françoise Jay

Ilustrador: Frédérick Mansot

Tradução: Dorothée de Bruchard

Editora: Folia de Letras

Preço: R$ 46

** Gostou? Compartilhe! Siga o blog Estante de Letrinhas no Facebook