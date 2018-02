Formação de leitores e leitura em debate

Crianças e Jovens no Século XXI – Leitores e Leitura é o tema do ciclo de encontros que começou hoje, no Sesc Pinheiros, em São Paulo, para promover a troca de experiências e conhecimentos para a formação e capacitação de mediadores de leitura.

Participam do evento, que segue até amanhã, 30 renomados especialistas do Brasil e do exterior, que discutirão a formação de leitores, da literatura e dos livros para crianças e jovens. Entre os convidados estão a poeta cubana Emilia Gallego, a escritora argentina Maria Teresa Andruetto, o escritor brasileiro Paulo Lins, o editor mexicano Daniel Goldin e o compositor Rappin’Hood.

Este é o segundo bloco das discussões. O primeiro foi realizado nos dias 2 e 3 de maio, e o terceiro ocorrerá nos dias 1 e 2 de agosto. Já dá para se programar.

Confira a seguir a programação:

Hoje, 14 de junho