FNLIJ escolhe os melhores livros infantis e juvenis de 2015

A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) divulgou nesta segunda-feira, 9, o resultado da premiação que apontou as melhores obras publicadas em 2015. Três delas passaram por esta Estante de Letrinhas ao longo do ano. Abaixo, coloco os links para vocês encontrá-las.

Inês, de Roger Mello e Mariana Massarani: Poema em forma de livro

Lá e aqui, de Odilon Moraes e Carolina Moreyra: A separação dos pais, com dor de poesia

Malala, de Adriana Carranca e Bruna Assis: A garota paquistanesa que desafiou o Talibã

A entrega dos certificados aos premiados ocorrerá na abertura do 18.º Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens, no dia 8 de junho, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro.

Para conhecer os livros premiados em anos anteriores, clique: produção 2014 e produção 2013.

Boa leitura!

