Flipinha homenageia o escritor e ilustrador Roger Mello

O escritor e ilustrador Roger Mello, que venceu em março o Prêmio Hans Christian Andersen na categoria ilustração, foi homenageado neste sábado, 2, pela Flipinha, a programação infantil da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Convidado para participar da mesa Entre Fios e Traços, ele soube no palco da homenagem.

Durante uma hora, Volnei Canônica, coordenador do programa Prazer em Ler, do Instituto C&A, falou da carreira do autor e apresentou para o público que lotou a Tenda da Flipinha escritores, editores e pessoas ligadas a Mello.

Uma das pessoas que participaram da homenagem foi a escritora e especialista em literatura Ninfa Parreiras, que ajudou o autor a montar o dossiê enviado para organização do Prêmio Hans Christian Andersen. A coordenadora da Flipinha, Gabriela Gibrail, destacou a participação ativa de Mello em Paraty, não apenas durante os dias da feira literária. “Roger está aqui sempre que é chamado. Grande parte da inspiração da Flipinha vem dele”, contou. A escritora Anna Claudia Ramos contou a paixão de seu filho pelo livro Uma História de Boto Vermelho, quando ele tinha 8 anos.

* Na foto acima, Mello (centro) com Volnei e Gabriela

