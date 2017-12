Filósofo francês ajuda adolescentes a refletirem em ‘O Livro dos Grandes Opostos Filosóficos’

Quando crianças, vivenciamos os opostos em sua simplicidade. Alto e baixo, forte e fraco, quente e frio, claro e escuro, rápido e devagar, entre muitos outros. Conforme crescemos e o pensamento se torna mais abstrato, conseguimos compreender opostos mais complexos.

Ajudar o pré-adolescente a desvendar opostos complexos é a proposta de dois livros que a editora Autêntica acaba de lançar: O Livro dos Grandes Opostos Filosóficos e O Livro dos Grandes Opostos Psicológicos, do filósofo francês Oscar Brenifier e do ilustrador Jacques Després. Aqui, vou tratar do primeiro deles.

Nele, Brenifier aborda 12 opostos, entre eles ser e aparência, natureza e cultura, ativo e passivo, causa e efeito. Logo no início, o autor explica que as grandes oposições universais estruturam nosso espírito e nos permitem refletir. “Como pensar no espírito sem o opor ao corpo, no infinito sem o opor ao finito, no ser sem o apor à aparência?”, pergunta.

Para cada dupla de palavras, Brenifier mostra uma definição para cada uma delas e faz um questionamento, uma provocação ao leitor.

O ser é sempre revelado pela aparência? A liberdade pode existir sem levar em conta a necessidade? Cada homem é um ser único ou um ser semelhante a todos os outros?

Depois, apresenta um texto que permite ao leitor refletir com mais profundidade sobre a sua resposta.

As ilustrações de Després lembram às de videogame e não apenas retratam os opostos como auxiliam na reflexão. Formado pela École de Beaux Arts em 1985, trabalhou na década de 1990 com imagem virtual e depois fez documentários, illustrações para videogames, arquitetura e cenografia.

Serviço

O Livro dos Grandes Opostos Filosóficos

Escritor: Oscar Brenifier

Ilustrador: Jacques Després

Tradução: Beatriz Magalhães

Editora: Autêntica

Preço: R$ 38