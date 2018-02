Festa literária começa hoje em Paraty

A Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, começa hoje em meio a muita agitação. No ano em que comemora a realização de sua 10ª edição, a Flip homenageia o escritor Carlos Drummond de Andrade e promove cerca de 200 eventos, entre debates, exposições, shows, oficinas, exibições de filmes e apresentações de escolas.

Eixo educacional da Flip com atuação ao longo do ano, a Flipinha desenvolve uma programação literária especificamente para as crianças, com (1) Ciranda dos Autores, uma série de eventos com importantes escritores e ilustradores (já estiveram presentes Ruth Rocha, Ana Maria Machado e Pedro Bandeira, entre outros); (2) apresentações de escolas; (3) Arte na Praça, com oficinas que chegam a envolver 5 mil meninos e meninas; (4) Pés de Livros, com livros pendurados em árvores da Praça da Matriz e mediadores; (5) biblioteca com mais de 2,8 mil títulos; (6) painel “Eu sou leitor, e meu livro favorito é…”; (7) e exposição de trabalhos dos alunos.

Neste ano, entre os escritores e ilustradores que participarão da Ciranda dos Autores estão Cadão Volpato, Guto Lins, Ivan Zigg, Janaina Tokitaka, Katia Canton, Luis Fernando Veríssimo e Tino Freitas.

Outros destaque é a FlipZona, braço educativo voltado para os adolescentes, que, neste ano, tem a parceria do Estado. O repórter Paulo Saldaña, do caderno Vida, acompanha desde segunda-feira 40 estudantes em busca de notícias da feira. Os adolescentes, todos moradores de Paraty, são responsáveis pela cobertura, que vai mostrar bastidores, detalhes da programação e descobrir personagens anônimos e famosos que visitam a cidade. Acompanhe o trabalho dos meninos em flipzona.wordpress.com.

Ahh, em tempo, as lindas fotos acima são do Tiago Queiroz/AE e foram feitas em 2008.