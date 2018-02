Fernanda Takai se inspira nas gueixas e faz livro para crianças

O CD Música de Brinquedo, lançado em 2010 pela banda mineira Pato Fu, aproximou a cantora Fernanda Takai das crianças. Agora, Fernanda volta a se conectar com elas. A Gueixa e o Panda-Vermelho, da editora Cobogó, é o seu terceiro livro, o primeiro dedicado aos leitores mais novos.

Filha de um japonês com uma nordestina, Fernanda escreveu o livro após uma turnê no Japão, em 2009. Em A Gueixa e o Panda-Vermelho, a cantora narra a história de Yuki, uma menina que ainda não se sente preparada para se tornar uma gueixa. No dia de sua primeira apresentação, a garota ouve o vento soprar em seu ouvido: Ueno. Logo se lembra do zoológico de Ueno e, de bonde, segue até o local. Lá, ela se aproxima do panda-vermelho, um animal ofuscado pelo panda-gigante, a principal atração do zoológico, e desenvolvem uma forte ligação.

As ilustrações de Thereza Rowe, brasileira que vive na Inglaterra há mais de 16 anos, transportam o universo oriental para o texto de Fernanda. Thereza utiliza formas geométricas em desenhos que mais parecem recortes e dão vida à narrativa da cantora.

O lançamento do livro ocorre em São Paulo, na Livraria da Vila, na Alameda Lorena, 1.731, neste sábado (dia 1.º), das 14 às 17 horas. No dia 8, haverá evento na Livraria Quixote, em Belo Horizonte (Rua Fernandes Tourinho, 274) e no dia 9, na Livraria Argumento, no Rio (Rua Dias Ferreira, 417).

Serviço

A Gueixa e o Panda-Vermelho

Escritora: Fernanda Takai

Ilustradora: Thereza Rowe

Editora: Cobogó

Preço: R$ 36