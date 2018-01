Fernanda Lopes de Almeida reconta Fábulas de La Fonteine

Integrante do grupo que revolucionou a literatura infantil brasileira nos anos 70, Fernanda Lopes de Almeida é uma das escritoras da minha infância. A Fada Que Tinha Ideias, A Margarida Friorenta e A Curiosidade Premiada me marcaram profundamente. Seus livros ganharam prêmios, entre eles o Jabuti, foram selecionados para compor o catálogo da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e de importantes bibliotecas internacionais.

Fernanda chega agora às livrarias com Fábulas de La Fontaine, livro em que reconta 12 contos de um dos mais importantes escritores da história, o francês Jean de La Fontaine (1621-1695). Os textos são curtos e a linguagem, simples, certeiros para crianças pequenas.

Fábulas de La Fontaine traz O Lobo e o Cordeiro, O Galo e a Raposa, A Galinha dos Ovos de Ouro e A Raposa com a Cauda Cortada, entre outros.

As ilustrações são da artista plástica Anita Prades, que também é autora de Cadê o Pintinho? e Os Incomodados Que Se Mudem, ambos com texto de Márcia Leite, da Editora Pulo do Gato.

Mês das crianças. Para festejar o mês das crianças, o Estante de Letrinhas terá em outubro uma programação especial (clique aqui para conhecer), e uma das ações é para dar visibilidade à literatura infantil e aos livros. Poste no Facebook ou no Instagram uma foto sua lendo para seu filho, sobrinho ou para uma criança querida com #estantedeletrinhas. Vale também uma imagem da criança lendo ou mostrando seu livro preferido. Não esqueça que deixar seu nome, o da criança e marcar a foto com #estantedeletrinhas. As imagens mais bacanas serão divulgadas por aqui. Bora participar?

Serviço

Fábulas de La Fonteine

Escritora: Fernanda Lopes de Almeida

Ilustradora: Anita Prades

Editora: Melhoramentos

Preço médio: R$ 50