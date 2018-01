Fábula sobre rãs aborda poder, autoritarismo e ética

O título divertido dá o tom do livro: A Rainha das Rãs Não Pode Molhar os Pés. Nesta fábula do escritor suíço Davide Cali e do ilustrador italiano Marco Somà, lançada no fim de 2015 pela Editora Pulo do Gato, as ilustrações vão além da narrativa feita com palavras: elas acrescentam informações, sempre com uma dose de bom humor.

Rãs estão ao redor do lago quando ouvem algo caindo dentro da água. Ao mergulhar, uma delas encontra uma coroa e, ao colocá-la na cabeça, se transforma na rainha das rãs. Como ninguém nunca havia visto uma rainha, elas não sabem muito bem como agir. A rã é aclamada pelas demais e sua vida muda, assim como a de todos ao seu redor. Ao mesmo que passa a ter certos benefícios, precisa agir de maneira condizente com o que esperam dela. Um dia, a rainha perde sua coroa e seu poder passa a ser questionado.

E o que faz a rainha das rãs? A rã com a coroa não fazia ideia. Algumas rãs disseram que sabiam o que uma rainha deveria fazer e começaram a aconselhá-la: ‘A rainha das rãs não pode falar com as outras rãs, não pode molhar os pés e tem direito a uma folha espaçosa só para ela. A rainha das rãs não pode se cansar, deve dormir bastante, apenas comer moscas, dar ordens e castigar as rãs que não lhe obedeceram imediatamente’.”

Neste livro, Cali questiona poder e submissão, fala de autoritarismo e ética. Será que um simples objeto é capaz de transformar alguém, de fato, em rei ou rainha? O que faz alguém ter o direito de mandar nos demais?

No texto há interessantes interferências dos som: lá estão o barulho das rãs e o estalo que um objeto faz ao cair no lago. Somà, por sua vez, criou um universo antigo para rãs, com tons pastéis, instrumentos clássicos, roupas e móveis de um outra época. O ilustrador também brinca com o tempo e o espaço ao utilizar, em algumas páginas duplas, desenhos que saem do lado esquerdo para o direito.

A Rainha das Rãs Não Pode Molhar os Pés foi publicado pela primeira vez em Portugal, em 2012, pela Bruaá Edição e Design.

Serviço

A Rainha das Rãs Não Pode Molhar os Pés

Escritor: Davide Cali

Ilustrador: Marco Somà

Tradução: Miguel Gouveia

Adaptação da tradução: Márcia Leite

Editora: Pulo do Gato

Preço: R$ 38