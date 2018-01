Exposição de ilustrações dá início a movimento em favor do livro para a infância  

Ilustração de Laurabeatriz

Há duas décadas, o mercado de literatura infantojuvenil vem passando por mudanças bastante significativas. É uma mistura de vários fatores, como a chegada de obras estrangeiras clássicas que não faziam parte de nosso repertório (impulsionados, por exemplo, pelo investimento no catálogo da editora Cosac Naify, que fechou as portas em 2015 e influenciou outras casas editoriais do ramo) e as compras em programas do governo na esferas municipal, estadual e federal, além do surgimento de diversos cursos com o objetivo de fomentar a pesquisa e discutir a qualidade do livro para a infância. Tais fatores – cada um a seu modo – proporcionaram uma espécie de rede, alterando para sempre a capacidade artística de se fazer livro, da qualidade literária à gráfica e, também, a consciência de que programas de formação de educadores, mediadores e outros atores desta cadeia do livro são fundamentais.

Porém, de uma maneira geral, a crise do País afetou este mercado em cheio, diminuindo os investimentos em todas as esferas, provocando demissões, suspendendo a realização de eventos de aproximação livro-leitores e reduzindo drasticamente a potência da literatura para crianças e jovens como forma de contribuir para o desenvolvimento humano de nossa sociedade.

De olho no problema e suas consequências, um grupo de profissionais da literatura infantojuvenil criou o movimento Literatura e Resistência, que terá como primeira chamada ao público uma exposição de mesmo nome, na Livraria NoveSete, espaço dedicado ao livro para a infância na Vila Mariana, zona sul de São Paulo.

O lançamento oficial será neste sábado, dia 30 de setembro, com o bate-papo Como Resistir? A Cadeia Produtiva do Livro, das 13 às 15 horas, que vai tratar, dentre outras coisas, sobre a necessidade de lutar pela continuidade dos movimentos de formação do leitor e a manutenção de um mercado editorial focado em produzir livros de qualidade para crianças e jovens. A conversa será mediada pela ilustradora Rosinha e contará com a participação das autoras Aline Abreu, Silvana Gili e Silvana Tavano, dos editores Daniela Padilha e Zeco Montes, Silvana Gili e Silvana Tavano, além de Gislene Gambini, fundadora da NoveSete. A entrada é gratuita, e a conversa terá transmissão ao vivo pela fanpage do Movimento.

Ilustração de Katia Canton

As ilustrações e cartazes da exposição foram criadas especialmente inspiradas no movimento e são uma mostra da qualidade de nossos livros, uma vez que ali estão grande parte de dos melhores artistas desta área no Brasil, como Alexandre Rampazo, Aline Abreu, Ana Terra, Anabella López, André Neves, Andréia Vieira, Angelo Abu, Anielisabeth, Anna Göbel, Camila Carrossine, Ciça Fittipaldi, Cris Eich, Daniel Bueno, Edith Derdyk, Elma, Fernando Vilela, Flávia Bomfim, Gonzalo Cárcamo, Ionit Zilberman, Ivan Zigg, Janaína Tokitaka, Katia Canton, Larissa Ribeiro, Laurabeatriz, Laurent Cardon, Lúcia Hiratsuka, Marcello Araujo, Marilda Castanha, Marilia Pirillo, Marlette Menezes, Mateus Rios, May Shuravel, Rafa Anton, Raquel Matsushita, Renata Bueno, Renato Moriconi, Rosana Urbes, Rosinha, Silvana Rando, Stela Barbieri e Suryara Bernardi.

Para Daniela Padilha, uma das idealizadoras do movimento, que a exposição é a manifestação artística encontrada para dar início ao movimento. “O que nos moveu foi a possibilidade do encontro, da conversa e partilha, ponto chave do movimento. Pretendemos trazer outros atores da cadeia do livro e leitura para discutirmos os caminhos de resistência deste momento que estamos vivendo. Os cartazes e ilustrações estarão à venda e, com o valor arrecadado, queremos multiplicar esses encontros em outros Estados”, explica Daniela Padilha, editora da Jujuba Editora.

(Bia Reis e Cristiane Rogerio)