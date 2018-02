Era uma vez um pequeno príncipe que vivia pedindo tudo o que passava pela sua cabeça: coisas que existiam ou não. Mal um pedido era atendido, ele logo fazia o próximo, sem nunca dizer por favor, com licença, muito obrigado.

O comportamento do Pequeno Príncipe Pidão estressava todos do reino e, mesmo após o Rei Amônia ter ordenado que os desejos do filho fossem ignorados, as solicitações continuaram.

Certa noite, a corte se levantou e foi embora. E então começou a jornada do pequeno príncipe pela família e demais pessoas do reino.

Muitas crianças e pais vão se identificar com os sucessivos e interminávies “eu quero” do príncipe, para sorvetes dos sabores mais exóticos, uma girafa que tocasse violino e dançasse samba, trem, baleia, entre outros.

Serviço

O Pequeno Príncipe Pidão

Editora: Geração Editorial

Escritor: Walther Moreira Santos

Ilustradores: Thiago Laurentino e Walther Moreira Santos

Preço: R$ 16