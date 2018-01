Estante de Letrinhas tem programação especial no mês das crianças

Luciana Van Deursen Loew, de 36 anos, com as filhas Teresa, de 7, e Alice, de 3

Outubro, mês em que se comemora o Dia das Crianças, começou e, para festejá-lo, o Estante de Letrinhas preparou uma programação especial para quem ama crianças e livros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A primeira novidade é especial: o Estante de Letrinhas ganhará uma versão impressa, dentro do Estadão, que circulará nos quatro domingos deste mês. Lá, você encontrará sugestões de livros e atividades, entrevistas sobre leitura e literatura e um roteiro para ajudá-lo a escolher a programação da semana.

Na TV Estadão, vou receber especialistas do universo da criança e da literatura para conversar sobre leitura e desenvolvimento infantil. Como podemos incentivar o gosto pela leitura desde cedo? Há um jeito certo de ler para as crianças? Como fazer com que a leitura seja um momento de compartilhamento? Ainda na TV Estadão, você encontrará uma série de minidocs sobre pessoas cujas vidas foram modificadas pela literatura.

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

Também no Twitter: Siga!

E agora no Instagram: Acompanhe!

Na Rádio Estadão, além da coluna Estante de Letrinhas nas noites de terça-feira, no programa Estadão Noite, você ouvirá boletins sobre leitura e literatura espalhados ao longo de toda a programação. O dial da rádio é 92,9 FM e é possível ouvi-la também aqui ou baixando o app.

Por fim, te convido a dar visibilidade à literatura infantil e aos livros neste mês das crianças. Poste no Facebook ou no Instagram uma foto sua lendo para seu filho, sobrinho ou para uma criança querida com #estantedeletrinhas. Vale também uma imagem da criança lendo ou mostrando seu livro preferido. Não esqueça que deixar seu nome, o da criança e marcar a foto com #estantedeletrinhas. As imagens mais bacanas serão divulgadas por aqui.

Outro jeito de participar é enviando uma mensagem de voz para o WhatApp da Rádio Estadão: 99481-1777. Conte quais são as histórias preferidas na sua casa, que hora vocês gostam mais de ler juntos.

Bora participar?

Feliz mês das crianças! Compartilhe seu amor, seu tempo e sua presença. Até mais!