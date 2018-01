Estante de Letrinhas no jornal: 4ª edição traz o lançamento Pouco É Muito, Roger Mello, Angela Lago e o conto inédito de Aline Abreu

Hoje tem Estante de Letrinhas no jornal impresso! Confira nesta edição:

A capa apresenta o livro Pouco É Muito, de Ana Lasevicius e Ionit Zilberman, que será lançado pela Editora Nós na Feira do Livro que Porto Alegre. Os autores em destaque são Roger Mello e Angela Lago e o conto inédito, da escritora e ilustradora Aline Abreu. Além de lançamentos, você encontrará a sugestão de um programa para fazer com bebês que dialoga com literatura.

Para acessar a versão digital, clique aqui. Bom domingo!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

Também no Twitter: Siga!

E agora no Instagram: Acompanhe!