Hoje tem Estante de Letrinhas no jornal impresso! Confira nesta edição:

A capa traz um especial sobre contos de fadas, com informações históricas, principais escritores e contos e dicas de livros bacanas. Os autores em destaque são Mariana Massarani e Odilon Moraes. Além de lançamentos, você encontrará a sugestão de um programa para fazer com as crianças que dialoga com literatura.

Para acessar a versão digital, clique aqui. Bom domingo!