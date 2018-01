Estante de Letrinhas no jornal: 2ª edição traz André Neves, Lúcia Hiratsuka, Ziraldo e Marilda Castanha

Hoje tem Estante de Letrinhas no jornal impresso! Confira nesta edição:

A capa é uma ilustração do livro Um Dia, Um Rio, que o autor André Neves lança com o escritor Leo Cunha neste mês. André, aliás, está em dose tripla neste suplemento: você também conhecerá seu outro lançamento, Nuno e as Coisas Incríveis, e saberá da exposição que ele abre em São Paulo.

O conto inédito desta semana é da escritora e ilustradora Lúcia Hiratsuka. E os autores em destaque são Ziraldo e Marilda Castanha. Você também encontrará outros lançamentos, incluindo aplicativos, e a sugestão de um passeio em que dialogam várias linguagens artísticas.

Para acessar a versão digital, clique aqui. Bom domingo!