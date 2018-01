Estante de Letrinhas estreia na Rádio Estadão

Queridos leitores – e agora ouvintes! Nesta terça-feira, 21, estreei a coluna Estante de Letrinhas na Rádio Estadão. A primeira conversa foi uma apresentação geral e um papo sobre literatura infantil com o jornalista Daniel Gonzales, que apresentou o programa naquele dia. Também falei da nova coleção do Monteiro Lobato, com ilustrações do Guazzelli, da Editora Globinho, que foi tema do meu post anterior (clique aqui para ler). Entrarei sempre às terças-feiras, no programa Estadão Noite, a partir das 20 horas. Dá para ouvir pelo 92,9 FM ou pelo app – basta baixá-lo no celular. Também vou colocar os áudios aqui no blog.

Aproveito para agradecer o diretor executivo do Estadão, Luis Fernando Bovo, e à diretora da Rádio Estadão, Paula Marinho, por abrir mais um canal de discussão e divulgação de literatura infantil.

Até terça-feira que vem!

Para ouvir pelo celular, clique aqui.