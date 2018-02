Estação das Letras promove curso sobre literatura infantil e juvenil

A Estação das Letras, um espaço no Flamengo, no Rio, para quem quer estudar e se aprofundar no mundo da literatura infantil e juvenil, está com inscrições abertas para o curso O Caminho do Livro Infantil: da Criação às Mãos do Leitor. Com curadoria de Ninfa Parreiras, escritora e especialista na área, o curso é composto por oito encontros, com diferentes profissionais, que abordarão questões sobre texto, ilustrações, design e edição de livros infantis e juvenis até as relacionadas ao mercado e às feiras literárias.

O curso é destinado a profissionais e estudantes de Comunicação Social, Letras, Pedagogia, Biblioteconomia, Artes Visuais e Mercado Editorial, além de escritores, ilustradores e interessados em geral.

“A programação atende tanto ao público já profissional que está na área de literatura infantil, como atualização e reflexão sobre os caminhos do livro; quanto atende a um público novato, de estudantes, que está chegando, porque aborda o processo”, explica Ninfa. “Penso que é importante entender e conhecer esse processo de criação, produção, edição, comercialização, distribuição, mediação e aquisição dos livros para saber sobre a sua função social e subjetiva.”

Os encontros serão realizados nos sábados de outubro, das 10 às 15 horas.

A programação é a seguinte:

4 de outubro

10 horas – Caminhos do Livro Infantil: Feiras e Eventos no Brasil e no Exterior

Encontros literários em bibliotecas e escolas com autores e as crianças. O livro infantil brasileiro na feira de Bolonha, na Itália: seleção de obras, traduções, exposições. A literatura na sala de aula com os jovens.

Com Lucilia Soares, professora e curadora de eventos de literatura, especialista da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ)

13 horas – Confusão de Línguas na Literatura: O Que Adulto Cria, a Criança Lê

Da criação do texto à leitura do livro. O que é a literatura infantil e juvenil? O que a caracteriza? Diferenças entre livro e literatura infantil. Discussões sobre o processo de criação, produção, concepção, edição, comercialização e mediação dos livros infantis e juvenis.

Com Ninfa Parreiras, escritora, especialista em literatura infantil e juvenil e consultora nas áreas de leitura e literatura

11 de outubro

10 horas – A Arte de Ilustrar

Como é ilustrar? Com base em que um ilustrador cria as imagens? Tendências das ilustrações brasileiras. O texto e a imagem: desenhos que escrevem e textos que desenham. A criação e a leitura das ilustrações.

Com Marcelo Pimentel, ilustrador e designer gráfico, formado pela Escola de Belas Artes (UFRJ)

13 horas – A Arte de Escrever

Como é escrever para crianças e jovens? A tradição oral, o uso da linguagem coloquial e a fantasia a serviço da infância. Ficção ou ensaio? A criação e a leitura das histórias.

Com Joel Rufino dos Santos, escritor, historiado e professor de literatura

18 de outubro

10 horas – O Caminho do Livro: Feiras, Festivais e Programas de Governo

Como são as relações entre as editoras e as instituições públicas e privadas? Um panorama do mercado editorial das obras para crianças e jovens. Tendências das edições de livros para crianças e jovens.

Com Anna Maria de Oliveira Rennhack, gerente de relações institucionais do Grupo Editorial Record

13 horas – A Arquitetura do Livro

O que é o design de um livro para crianças e jovens? Como é feito o projeto gráfico de uma obra? Relação do projeto gráfico com o texto e as ilustrações. Discussões sobre a estética dos livros.

Com Christiane Mello, ilustradora e designer gráfica do Estúdio Versalete

25 de outubro

10 horas – As Livrarias, as Coleções de Livros e o Livro Eletrônico

Qual o caminho do livro da editora às livrarias? Como são criadas as coleções nas editoras? Um panorama sobre os livros eletrônicos no Brasil.

Com Luciana Bastos Figueiredo, editora e consultora na área de literatura infantil e juvenil

13 horas – A Edição de Livros Para Crianças e Jovens

Da seleção dos textos ao desenho do livro. O que escolher e o que publicar? Autores, categorias de livros, temas ou gêneros literários? Como conseguir os textos? Sobre a relação entre o editor, o escritor, o ilustrador e o designer.

Com Daniele Cajueiro, diretora editorial da Nova Fronteira

Serviço

O Caminho do Livro Infantil: da Criação às Mãos do Leitor

Onde: Estação das Letras, na Rua Marquês de Abrantes, 177 – 107 e 108, no Flamengo

Quando: 4, 11, 18 e 25 de outubro, das 10 às 15 horas – 16 horas no total

Quando: R$ 800 (em duas vezes)

Inscrições: (21) 3237-3947

Informações: www.estacaodasletras.com.br

