Estação das Letras, no Rio, realiza dois cursos de literatura infantojuvenil

A Estação das Letras, no Rio de Janeiro, inicia neste mês dois cursos sobre literatura infantil e juvenil ministrados pela escritora e professora Ninfa Parreiras, pesquisadora da Fundação Cultural Casa Lygia Bojunga. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site ou pelo telefone (21) 3237-3947.

Em Oficina de Literatura e Criação de Textos Infantis e Juvenis, Ninfa abordará as três linguagens que compõem as obras literárias direcionadas a crianças e jovens: texto, ilustração e projeto gráfico. O segundo curso é Escrevendo Livros Infantis e Juvenis, em que a escritora tratará de todo o processo de produção do livro para crianças: da escrita ao esboço da obra.

A Estação das Letras foi criada há 20 anos e, desde então, mais de 15 mil pessoas passaram pelo local. A estação oferece cursos mais extensos, de quatro meses, e outros mais rápidos, de dois meses, além de workshops e palestras. Oferece também serviço de análise de originais.

Oficina de Literatura e Criação de Textos Infantis e Juvenis

Professora Ninfa Parreiras

Quando: De 23/8 a 22/11, sempre às terças-feiras, das 18h45 às 20h45

Valor: 3 x R$ 350,00 + R$ 50 de taxa de matrícula

Onde: Rua Marquês de Abrantes, 177, no Flamengo

Escrevendo Livros Infantis e Juvenis

Professora Ninfa Parreiras

Quando: De 23/8 a 22/11, quinzenalmente, às terças-feiras, das 16h30 às 18h30

Valor: 4 x R$ 200 + R$ 50 de taxa de matrícula

Onde: Rua Marquês de Abrantes, 177, no Flamengo