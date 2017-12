Estação das Letras, no Rio, abre oficinas sobre literatura infantojuvenil

A Estação das Letras, no Rio de Janeiro, promove a partir deste mês dois cursos para os interessando no universo da literatura infantil e juvenil.

O primeiro dele é o curso Criação de Textos de Literatura Infantil: Caminhos Profissionais para Escrever com Autenticidade e Senso Crítico, com o escritor e jornalista Marcio Vassallo.

Na oficina, Vassallo apresentará textos da literatura infantil contemporânea e técnicas que valorizam o estilo e resultam em obras de alta qualidade. O escritor analisará a produção dos alunos e os ajudará na escrita de materiais que privilegiem a inteligência do leitor. A intenção é que, no final do trabalho, seja produzido um livro com textos dos participantes.

Autor de nove livros de literatura infantil, como A Fada Afilhada, O Menino da Chuva no Cabelo, Valentina e De Filho para Pai, Vassalo também publicou títulos de não ficção, como Mario Quintana – Coleção Mestres da Literatura e Mães: O Que Elas Têm a Dizer Sobre Educação. Seus livros foram selecionados para o catálogo de autores brasileiros da Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha e da Biblioteca Internacional da Juventude de Munique, além da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

O segundo curso é a Oficina de Criação de Textos Infantis e Juvenis, com a professora e escritora Marcia Cristina Silva, doutora em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O objetivo da oficina é desenvolver o senso crítico dos alunos e aprofundar o estudo da voz narrativa, da criação de personagens e da construção de enredos e diálogos. Autora de O Colecionador de Segredos e Violeta, Marcia utilizará contos de fadas clássicos e adaptações contemporâneas para incentivar os alunos a criar suas próprias histórias.

As inscrições para os dois cursos estão abertas e podem ser feitas pelo site da Estação das Letras ou por meio do telefone (21) 3237-3947.

Serviço

Criação de Textos de Literatura Infantil: Caminhos Profissionais para Escrever com Autenticidade e Senso Crítico

Professor: Marcio Vassallo

Período: De 7 de março a 20 de junho, às segundas-feiras, das 16h30 às 18h30

Valor: Matrícula de R$ 50 + 4 parcelas de R$ 350

Oficina de Criação de Textos Infantis e Juvenis

Professora: Marcia Cristina Silva

Período: De 11 de março a 1º de setembro, às sextas-feiras, das 10h às 12h

Valor: Matrícula de R$ 50 + 4 parcelas de R$ 350