Espaço de Leitura do Parque da Água Branca promove fórum

Para discutir como organizar e viabilizar iniciativas voltadas à promoção de leitura, cultura e educação, o Espaço de Leitura do Parque da Água Branca, em Perdizes, promove nos dias 19 e 20 o 4.º Fórum do Espaço de Leitura. O evento é direcionado para professores, educadores, livreiros, escritores, contadores de histórias, leitores e pessoas que transitam pela literatura.

O tema do fórum é Territórios de Sobrevivência – Construindo Redes de Leitura na Educação. O objetivo é compartilhar experiências e propostas relacionadas a projetos e ações de incentivo à leitura.

Entre os aspectos que serão abordados estão (1) iniciativas de incentivo à leitura e práticas de sucesso, (2) vivências e experiências de processos e avaliação de trabalhos e (3) ações de estímulo à leitura do Espaço de Leitura.

Nesta edição, participarão das discussões Adriana Costa (Residência Criativa), Ângela Castelo Branco (A Casa Tombada), Bel Santos Mayer (Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário), Giuliano Tierno (A Casa Tombada), Izabel Amaral (Escola Municipal Professor José Carlos Nicoleto), José Castilho (JCastilho Gestão e Projetos), Malu Gomes (Fundação Tide Setubal), Marie Ange Bordas (escritora) e Sérgio Audi (ator e diretor).

O Espaço de Leitura é uma ação sociocultural e educativa do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp).

Confira a seguir a programação:

Dia 19, quarta-feira

8h30

Credenciamento

9h

Abertura

Lançamento do vídeo do 3º Fórum do Espaço de Leitura – Ler é Possível: Sobre Pedras, Percursos e Potências na Educação

9h30

Conversa aberta

O panorama do incentivo à leitura no Brasil, com José Castilho Marques Neto

10h30

Roda de discussão

Sobrevivência de projetos de incentivo à leitura, com Adriana Costa, Ângela Castelo Branco, Bel Santos Mayer, Giuliano Tierno, Izabel Amaral, Malu Gomes, Marie Ange Bordas e Tatiana Fraga

12h

Intervalo para almoço

13h30

Estações de consultoria

Troca de informações e orientações sobre projetos de incentivo à leitura em diferentes ambientes (públicos, privados, ONGs e escolas), com Adriana Costa, Ângela Castelo Branco, Bel Santos Mayer, Giuliano Tierno, Izabel Amaral, Malu Gomes e Tatiana Fraga

15h30

Apresentação teatral

Vidas Secas, com Sérgio Audi

17h

Encerramento

Dia 20, quinta-feira

8h30

Credenciamento

9h

Abertura

Lançamento do vídeo sobre o Educativo do Espaço de Leitura

9h30

Oficinas

Oficinas educativas com lançamento e distribuição do kit incentivo à leitura Mão na Massa, com educadores do Espaço de Leitura

11h

Ação poética

Território de sobrevivência, com educadores do Espaço de Leitura

12h30

Encerramento

Serviço

Espaço de Leitura

Parque da Água Branca, na Rua Ministro de Godói, 180, em Perdizes, São Paulo

Informações: contatoespacodeleitura@sp.gov.br ou (11) 2588-5811

** Este post foi atualizado no dia 13 de outubro porque as vagas para o evento foram preenchidas.