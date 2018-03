Escuro é personagem em livro infantil sobre o temor

O medo do escuro é quase universal entre as crianças pequenas, especialmente até os 7 anos, quando a imaginação anda a mil e elas não conseguem diferenciar realidade e fantasia. Para algumas, o temor é diário, instantâneo como o apagar das luzes na hora de dormir. Para outras, chega de repente, depois de uma história ou de um filme mais assustador.

Na literatura, vira e mexe o tema aparece. Em O Escuro, lançamento da Companhia das Letrinhas, o escritor Lemony Snicket, pseudônimo de Daniel Handler, e o ilustrador Jon Klassen transformaram o escuro em personagem.

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

E também no Twitter: Siga!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste lançamento, Snicket e Klassen apresentam a história de Luca, um garoto que mora em uma casa grande, com telhado que rangia, janelas frias e muitas escadas. O escuro, conta o narrador, morava na mesma casa e se escondia no armário, atrás da cortina do banheiro e principalmente no porão.

À noite, o escuro saía do porão e ocupava a casa. Luca achava que no seu quarto, com uma luzinha acesa, estava seguro. Até que o escuro resolve visitá-lo.

As ilustrações captam com precisão o tom da história. As cores mais vivas do começo do livro vão se tornando mais sóbrias conforme o escuro avança pela casa.

O Escuro é o 23º livro de Snicket pela editora, que já trouxe para o Brasil 13 Incidentes Suspeitos (2014), 13 Palavras (2013) e O Compositor Está Morto (2012).

Serviço

O Escuro

Escritor: Lemony Snicket

Ilustrador: Jon Klassen

Tradutor: Érico Assis

Editora: Companhia das Letrinhas

Preço: R$ 35