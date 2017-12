Escritor chinês e ilustradora alemã vencem prêmio Nobel da literatura infantil

O escritor chinês Cao Wenxuan, de 62 anos, e a ilustradora alemã Rotraut Susanne Berner, de 67 anos, são os vencedores do Prêmio Hans Christian Andersen 2016, considerado o Nobel da literatura infantil. O resultado foi anunciado nesta segunda-feira, 4, pelo International Board on Books for Young People (IBBY), na abertura da Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, na Itália.

No texto em que justifica a escolha de Wenxuan, o júri o descreve como um escritor “profundamente comprometido, cuja própria infância difícil tem sido profundamente influente em sua escrita, em que não há respostas fáceis”. Cita como exemplo Bronze and Sunflower (Bronze e Girassol), livro ambientado em uma aldeia rural da China durante a Revolução Cultural, em que Xenxuan narra a amizade entre uma garota e um menino mudo. Aponta ainda a série Dingding Dangdang, que tem como personagens dois irmãos com síndrome de Down que foram separados e buscam um ao outro em um mundo que é, alternadamente, de amor e rejeição. A obra de Xenxuan ainda não foi publicada no Brasil.

Os livros de Xenxuan não mentem sobre a condição humana; eles reconhecem que a vida pode ser muitas vezes trágica e que as crianças podem sofrer. Ao mesmo tempo, elas podem amar e resgatar as qualidades humanas e a bondade.”

Já Rotraut, que venceu após ter sido indicada quatro vezes ao prêmio, foi descrita pelo júri como uma ilustradora “disposta a assumir riscos”. O conto de fadas cômico The Princess Will Arrive at Four (A Princesa Chegará às 4) é citado como um “exemplo brilhante”. A alemã, que já publicou mais de 80 livros ao longo da carreira, também disputa o prêmio sueco Astrid Lindgren Memorial Award (Alma), de promoção da leitura entre jovens. No Brasil, é possível conhecer Rotraut pelos livros Célio Coelho e João Cão, publicado pela Brinque-Book, e Diário de Livros, da Octavo.

Seus livros podem ser cômicos e igualmente comoventes. E ela não teme mostrar momentos escuros da vida. Crianças de todo o mundo merecem ser expostas aos seus livros brilhantes, humanos, ricos, emocionalmente verdadeiros e profundamente envolventes.”

O Brasil já ganhou em três ocasiões o Prêmio Hans Christian Andersen: duas vezes na categoria texto, com Lygia Bojunga (1982) e Ana Maria Machado (2000), e uma vez na categoria ilustração, com Roger Mello (2014). Clique aqui para ler sobre a vitória de Mello.

Também na abertura da feira, o IBBY anunciou o Prêmio de Promoção de Leitura IBBY-Asahi, concedido aos programas Read With Me, do Irã, e Big Brother Mouse, de Laos.

Fotos: Divulgação/IBBY