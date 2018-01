‘Enganos’, de Ilan Brenman e Guilherme Karsten, desafia o leitor

Nem tudo é o que aparenta ser na primeira vez que olhamos. E quando vemos sombras, vultos? Tão fácil nos enganarmos, não?

O livro-imagem Enganos, de Ilan Brenman e Guilherme Karsten, lançamento da editora Melhoramentos, propõe essa brincadeira. Nele, o leitor é apresentado a uma imagem, em preto e branco, em uma página dupla. Na sequência, a versão colorida é revelada.

Imagens que em princípio parecem boas, como uma menina brincando com uma boia (que ilustra a capa do livro), tornam-se assustadoras no virar das páginas, e vice-versa. A garota, por exemplo, teve o corpo enrolado por uma perigosa cobra verde, que a puxa para o mar.

As imagens construídas por Brenman e Karsten são surpreendentes, desafiam o leitor. Duvido que você acerte uma, apenas uma!

Com mais de 60 livros publicados, Ilan Brenman é dos mais importantes autores contemporâneos da literatura infantil brasileira. Sua obra pode ser encontrada na Espanha, França, Itália, México, Suécia, Dinamarca, Coreia e China. Um de seus livros mais conhecidos – e traduzidos – é Até as Princesas Soltam Pum, ilustrado por Ionit Ziberman, que virou inspiração para uma peça de teatro por aqui.

Brenman já esteve inúmeras vezes nesta Estante de Letrinhas, com Bocejo, parceria com Renato Moriconi, Pai, Não Fui Eu!, ilustrado por AnnaLaura Cantone, e Como Ele Foi Para Aí Dentro?, com Vanessa Prezoto. Aqui, você encontra uma entrevista que fiz com ele em agosto de 2012 para o Caderno 2.

Enganos reforça a parceria entre Brenman e Guilherme Karsten. Vencedor do 1º Concurso Cultural Livraria da Vila de Ilustração, Karsten também ilustrou Mãenhê! e Conversa para Pai Dormir, ambos escritos por Brenman.

Serviço

Enganos

Autores: Ilan Brenman e Guilherme Karsten

Editora: Melhoramentos