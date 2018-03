Encontros e desencontros

O acaso une ou separa?

Em À Esquerda, À Direita, o escritor chinês Jimmy Liao conta uma história de amor e desencontro. Ela mora num prédio fora de uma grande cidade, e ele também. Sempre que ela sai, vira à esquerda; ele, à direita. Os dois estão próximos, mas nunca se encontram. Para ganhar um dinheiro extra, ele toca violino em um restaurante sofisticado da região. Com a melancolia que chega com o inverno, anda pelas ruas e alimenta pombos no parque. Ela se sente entristecida enquanto traduz um romance trágico. Quando não está trabalhando, vai à cidade, anda pelas ruas, toma café.

“Eles são como a maioria das pessoas na cidade, que nunca vão se conhecer apesar de viverem tão perto umas das outras…”, conta Liao. Mas, diz o escritor, existem acasos felizes na vida. Num certo dia, quando o sol teima em aparecer entre as nuvens pesadas, eles se encontram na fonte do parque. E se apaixonam. O inverno, cinzento e melancólico, parece ganhar outros tons. A chuva cai, e os dois trocam telefones para se encontrar de novo. Os bilhetes, porém, ficam encharcados, com os algarismos indecifráveis.

Liao trata de temas universais ao ser humano: solidão, amor, angústia. A grande cidade não tem nome, assim como os personagens, que são tratados por “ele” e “ela”. A história pode ocorrer em qualquer lugar, com quaisquer pessoas. Identificação certa para crianças e adultos.

Nascido em Taipei, Taiwan, em 1958, Liao estudou na Chinese Cultura University e trabalhou com publicidade durante 12 anos até se afastar em decorrência do diagnóstico de leucemia. Foi então que passou a escrever e ilustrar livros para crianças. Um dos autores mais populares da Ásia, Liao publicou Secrets in the Forest e A Fish With a Smile, entre outros.

Este é o último post do ano. Entro em férias a partir de amanhã e retorno em 22 de janeiro. Obrigada pela companhia, feliz ano novo para todos e um 2013 com histórias que emocionem!

Serviço

À Esquerda, À Direita

Escritor e ilustrador: Jimmy Liao

Tradução: Lin Jun e Cong Tangtang

Editora: SM

Preço: R$ 31