Encontro com Marcelino Freire, contação de histórias e oficinas marcam Dia Nacional do Livro

Para comemorar o Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro, as Bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos, em São Paulo, prepararam uma programação especial para esta semana, com atividade com o escritor pernambucano Marcelino Freire, contação de histórias e oficinas para bebês, crianças, adolescentes e jovens.

Na Biblioteca de São Paulo, que funciona no Parque da Juventude, onde antes ficava a Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru, a programação começa nesta terça-feira, 27, às 16 horas. Na oficina Soltando a Língua, Freire conversará sobre como organizar um livro, criar personagens e valorizar repertório e vocabulário.

Na quarta-feira, 28, das 15 às 16 horas, a biblioteca realizará o Brincando e Aprendendo, uma atividade com letras para crianças a partir de 8 anos.

Na quinta-feira, 29, às 15 horas, haverá o Pintando o 7, cuja proposta é construir desenhos e histórias com base nas imagens do livro A Mão Livre do Vovô, de Michel Gorski e Sílvia Zatz.

Na sexta-feira, 30, também às 15 horas, as crianças poderão participar do Hora do Conto, que trará desta vez o livro A Sopa Supimpa, de Estevão Marques. Às 16h30, o destaque é a leitura de trechos do texto A Paixão Medida, de Carlos Drummond de Andrade, no projeto Leitura ao Pé do Ouvido.

No sábado, 31, serão realizadas diversas sessões do Bebelê, das 9h30 às 12h e das 15h às 15h45. Esta atividade, direcionada para bebês de 6 meses a crianças de 3 anos, propõe estimular a leitura com livros lúdicos, contação de histórias e músicas. Às 16 horas, o Hora do Conto apresentará Márcio Maracajá e a história O Filho do Ferreiro e a Moça Invisível, de Ricardo Azevedo.

Já na Biblioteca Parque Villa-Lobos, a programação começa na quinta-feira, 29, às 15h30, com o projeto Entre Textos, que apresentará a obra do escritor Fernando Sabino.

Na sexta-feira, 30, haverá duas atividades às 15h30 – o Clube da Leitura, que discutirá a obra O Sol é Para Todos, de Harper Lee; e o Hora do Conto, em que a equipe da biblioteca apresentará a história Contos de Enganar a Morte, de Ricardo Azevedo. Um pouco mais tarde, às 16h30, haverá o Leitura ao Pé do Ouvido, com trechos de Vidas Secas, de Graciliano Ramos.

Assim como na Biblioteca de São Paulo, na Parque Villa-Lobos também ocorrerá o Belelê, no sábado, 31, em dois horários: das 10 às 12 horas e das 15 às 15h45. Às 16 horas, as crianças poderão participar do Hora do Conto Especial, com interpretação em libras, com Meu Galo, adaptado por Elaine Sampaio e Thalita Passos do cancioneiro popular.

Curiosidade

Você sabe por que dia 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro?

A data foi escolhida por marcar a fundação da primeira biblioteca do Brasil, a Biblioteca Nacional do Livro, em 1810.

Serviço

Biblioteca de São Paulo

Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630, em Santana (ao lado da estação Carandiru do Metrô)

Telefone: (11) 2089-0800

Site: bsp.org.br

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, no Alto de Pinheiros

Telefone: 3024-2500

Site: bvl.org.br