Editora Jujuba faz 5 anos com festa e lançamento de livros

É assim que a Editora Jujuba chama seus leitores. Especializada em literatura infantil, a editora comemora neste sábado, 31, cinco anos de vida com festa, lançamento de dois livros e contação de história na Livraria NoveSete, na Vila Mariana, em São Paulo.

A programação começa às 15 horas, com histórias contadas por Cris Miguel, do Baú de Histórias da Cultura. Depois haverá o lançamento de O Jabuti, a Baleia e a Anta, de Fernando Vilela e Stela Barbieri, e O Rei, de Luiz Tatit e Renato Moriconi. Neste post, vou contar um pouco de O Jabuti, a Baleia e a Anta. Quem ficou curioso com O Rei, aguarde!

Neste lançamento, Stela e Vilela contam a fábula de um jabuti que, sedento, vai até o mar e lá encontra uma imensa baleia. Ela tira sarro dele, dizendo que seus bracinhos curtos não o ajudarão a beber água. O jabuti responde, falando que conseguirá sim, e ela retruca. Nervoso, o pequeno animal afirma que é tão forte que conseguiria amarrá-la se quisesse. A baleia, claro, duvida.

Ofendido, o jabuti pega um longo cipó na floresta e, na volta para a praia, se depara com uma anta – e um novo problema. Sem se conformar com o peso que o pequeno animal carrega, ela solta: “Não dá nem para acreditar que você está carregando esse cipó pesado. Logo você, que é tão fracote!”. Ele responde, ela retruca. E o jabuti diz que poderia amarrá-la se quisesse. A anta, claro, duvida.

O jabuti tem, então, uma ideia para enganar tanto a baleia quanto a anta. Mas a fábula não acaba com essa resolução. Stela e Vilela ainda têm mais um segredo nas mangas.

No fim do livro, Stela conta que, durante a pesquisa que fez para o livro, descobriu que há várias histórias em que jabutis e tartarugas são zombados, mas se dão bem no final. Os registros mais antigos que a escritora encontrou datam de 1875 e foram feitos pelo inglês Charles Frederik Hartt, pesquisador que partiu em expedição pelo norte do Brasil e se apaixonou pela cultura indígena.

Essa cultura foi fonte de inspiração para Vilela, que aposta nos grafismos indígenas neste livro. Para criar as imagens que ilustram a obra, ele fez desenhos, gravuras e carimbos – sua marca.

Aposta. A editora Jujuba foi criada por Daniela Padilha, que está há 14 anos no mercado editorial. Formada em Letras pela Universidade de São Paulo (USP), ela fez todo o percurso na área – foi revisora, preparadora de texto, assistente e editora – até que, inquieta, decidiu arriscar.

“Queria poder apostar, fazer livros que eu acreditasse e que, com certeza, dentro de uma grande instituição teria dificuldade de aprovar, porque envolve outras questões de mercado”, conta. Em cinco anos, Daniela publicou 37 livros de 36 autores, entre escritores e ilustradores. “A Jujuba me deu independência editorial. Posso publicar o que acredito, o que me toca, o que alcança a minha infância.”

Serviço

O Jabuti, a Baleia e a Anta

Escritora: Stela Barbieri

Ilustrador: Fernando Vilela

Editora: Jujuba

Preço: R$ 35

Festa de 5 anos da Jujuba

Onde: Livraria NoveSete, na Rua França Pinto, 97, Vila Mariana

Quando: Sábado, 31, a partir das 15 horas