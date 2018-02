E se você fosse uma árvore?

“Uma árvore que servisse de alimentos aos ninhos

Cujos frutos inspirassem o artista a criar

O briguento a pensar

E os irmãos a se abraçar.”

Se Eu Fosse Uma Árvore foi publicado recentemente, mas a história data de muitos anos atrás, quando a escritora e ilustradora Talita Nozomi estava na 3.ª série do ensino fundamental, que talvez ainda se chamasse 1.º grau.

A relação de Talita com crianças, livros e histórias vem de berço. Sua avó materna formou-se em Pedagogia no Japão e, depois de migrar para o Brasil, teve uma escola de educação infantil durante 20 anos, em Londrina. Durante as férias, a menina passava seus dias na escola da avó, ajudando as tias.

Talita cresceu, se graduou em Design de Joias e publicou seu primeiro livro depois que uma das tias voltou do Japão, de uma viagem a passeio, encantada pelas megalivrarias daquele país. A ideia era criar uma material que ensinasse o passo a passo do origami. “Queria algo que misturasse arte e literatura”, conta. E assim nasceu Os Óculos do Leão.

Depois vieram outros quatro. Um dia, Talita se deparou com uma pasta antiga de redações, feitas quando tinha entre 8 e 9 anos. “Li todas, chorei de dar risada. E vi o quanto continuo a mesma garotinha, com as mesmas questões.”

Uma das últimas produzidas na 3.ª série era Se Eu Fosse Uma Árvore, história que transforma o leitor em uma árvore e faz a gente pensar como gostaria de ser se… Talita sentou-se e reescreveu o texto. Contou que gostaria de ser “daquelas que no verão fazem sombra gigante”, daquelas capazes “de transformar folhas secas em tapete macio para os amigos”.

Com as frases simples surgiram imagens fortes, que a autora utilizou quando fazia, em 2012, um curso sobre técnicas de ilustração. Neste livro, Talita usou monotipia, tinta óleo, colagem, giz pastel oleoso e giz pastel seco. E muita, muita imaginação.

Serviço

Se Eu Fosse Uma Árvore

Escritora e ilustradora: Talita Nazomi

Editora: Gaivota

Preço: R$ 32