Na coluna Estante de Letrinhas da Rádio Estadão da semana passada, o assunto foi… saci! Falei sobre dois livros – O Saci, de Monteiro Lobato, escrito em 1921 e relançado recentemente pela Editora Globinho com ilustrações do Guazzelli, e Saci, a Origem, de Ilan Brenman, com ilustrações de Guridi, da Editora Companhia das Letrinhas.

Para ouvir, clique abaixo: