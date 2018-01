Dois livros para quem ama dinossauros

Hoje vou falar de dois livros sobre dinossauros, ambos da Editora Peirópolis.

O primeiro deles é o recém-lançado ABCDinos, dos escritores Celina Bodenmüller e Luiz E. Anelli, com ilustrações de Graziella Mattar. Ele chama a atenção a começar pelo formato – é um livro quadrado, pequeno, desses que dá para levar para qualquer lugar. Tem capa dura e um papel mais grosso. Uma lindeza.

Como o próprio nome sugere, este livro traz uma relação com o alfabeto – apresenta uma série de dinossauros em ordem alfabética. As informações sobre eles são garantidíssimas: Anelli é paleontólogo. Criador da Oficina de Réplicas da Universidade de São Paulo (USP), se dedica a produzir material didático na área de paleontologia.

O leitor descobre cada dino por meio de uma estrofe de poema. O livro mistura poesia com informação. Ao fim de cada página dupla, onde há o poema e a ilustração do dino, existe um pequeno texto explicativo sobre a espécie em questão.

Os desenhos de Graziella Mattar são divertidos e coloridos. No final, há um mapa do mundo com a localização de todos os dinos relevados, e três deles são brasileiros.

O segundo é o Dinos do Brasil, também escrito por Anelli, com ilustrações do paleoartista Felipe Alves Elias. O livro não é lançamento, faz parte do catálogo da Peirópolis. Recebeu o Prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) de Livro Informativo (2012) e foi selecionado para o catálogo da Feira de Bolonha na categoria não ficção (2012).

Em um formato maior, o leitor encontra logo na capa e na contracapa três dinossauros com uma textura incrível. Um capricho só.

Diferentemente do anterior, este livro é puramente informativo, feito para crianças que amam os dinos e querem saber tudo sobre eles. No capítulo inicial, o leitor descobrirá quando os dinossauros viveram, o que são fósseis e o que faz um paleontólogo. Depois, é apresentado aos dinos com base nas regiões brasileiras onde eles foram encontrados.

A estrutura do texto é semelhante. Em páginas duplas, há um pequeno texto de apresentação, uma questão a ser explicada e uma ficha técnica com informações básicas sobre o animal, além de uma ilustração.

Serviço

ABCDinos

Escritores: Celina Bodenmüller e Luiz E. Anelli

Ilustradora: Graziella Mattar

Editora: Peirópolis

Preço: R$ 30 (capa dura)

Dinos do Brasil

Escritor: Luiz E. Anelli

Ilustrador: Felipe Alves Elias

Editora: Peirópolis

Preço: R$ 49 (capa dura)