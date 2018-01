Divulgada lista de ilustradores selecionados para Bolonha

A Fundação Biblioteca Nacional (FBN), a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e a Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgaram ontem os nomes dos 55 ilustradores brasileiros cujas obras vão compor a exposição e o catálogo do País na Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha. O evento, um dos mais relevantes do mundo, completa neste ano meio século de existência e terá o Brasil como homenageado.

Entre os selecionados estão Ziraldo, Eva Furnari, Fernando Vilela, André Neves, Jean-Claude Alphen e Mariana Massarani. De acordo com a FNLIJ, foram utilizados critérios como originalidade, qualidade estética, premiações, diversidade e pluralidade, entre outros, para a definição. As obras escolhidas integrarão a exposição Incontáveis Linhas, Incontáveis Histórias, que ocorrerá durante a feira, de 24 a 27 de março.

Confira a seguir a lista completa dos selecionados, em ordem alfabética: Alcy Linares, Ale Abreu, André Neves, Andrés Sandoval, Angela Lago, Cárcamo, Caulos, Ciça Fitipaldi, Cláudio Martins, Daniel Bueno, Eduardo Albini, Eliardo França, Elizabeth Teixeira, Elma, Eva Furnari, Fernando Vilela, Geraldo Valério, Gilles Eduar, Graça Lima, Grupo Matizes Dumont, Guazzelli, Guto Lacaz, Guto Lins, Helena Alexandrino, Ivan Zigg, Jean-Claude Alphen, Jô Oliveira, Laurabeatriz, Laurent Cardon, Lelis, Luiz Maia, Manu Maltez, Marcelo Cipis, Marcelo Pimentel, Marcelo Xavier, Maria Eugênia, Mariana Massarani, Marilda Castanha, Maurício Negro, Nelson Cruz, Odilon Moraes, Regina Coeli Rennó, Renato Alarcão, Renato Moriconi, Ricardo Azevedo, Roger Mello, Rogério Borges, Rosinha, Rui De Oliveira, Salmo Dansa, Suppa, Taísa Borges, Walter Lara e Ziraldo.

Atualizada em 13 de fevereiro