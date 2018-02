Diversão nas livrarias

Muitas livrarias têm programação direcionada para as crianças aos fins de semana. Seguem algumas sugestões para amanhã e domingo, na cidade de São Paulo. Aproveitem!



SÁBADO, 2 de junho

Livraria Cultura

Lançamento do livro São Paulo com Crianças ­– Turismo, Cultura e Diversão na Maior Cidade do Brasil, de Mariana Della Barba e Fábio Yabu, com roda de música e oficina de instrumentos com sucata, brincadeiras em inglês e quitutes de Tammy Montagna

Onde: Unidade Conjunto Nacional – Avenida Paulista, 2.073

Horário: 11 horas

Informações: (11) 3170-4033

Apresentação da peça O Gigante Monstruoso do Lixo, que trabalha a questão da sustentabilidade

Onde: Unidade Bourbon Shopping – Rua Turiassu, 2.100, Perdizes

Horário: 18h30 (atividade gratuita, retirar senha uma hora antes)

Informações: (11) 3868-5100

Livraria da Vila

Lançamento do livro Viagem às terras de Portugal, de José Santos e Afonso Cruz, com leitura de poemas e atividades para as crianças com o tema Portugueses e Portugal

Onde: Unidade Fradique Coutinho – Rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena

Horário: 15 às 18 horas

Informações: (11) 3814-5811

Lançamento do livro A Calorosa Aventura, de Talita Nozoni, com palestra

Onde: Unidade Lorena – Alameda Lorena, 1.731, Jardim Paulista

Horário: 16 às 19 horas

Informações: (11) 3062-1063

Lançamento do livro Um Sonho de Vitório, de Veridiana Scarpelli, com oficina de colagem

Onde: Unidade Shopping Higienópolis – Avenida Higienópolis, 618, Higienópolis

Horário: 11 às 14 horas

Informações: (11) 3660-0230

Livraria Panapaná

Pocket show com Héllio Braz e Wanda Moreira

Onde: Rua Leandro Dupré, 396, Vila Clementino

Horário: 14h30 e 15 horas

Informações: (11) 5082-2132

Livraria Saraiva

Contação da história A Incrível Aventura pelo Mundo da Reciclagem, com Cia. Vira-Festa

Onde: Unidade Shopping Eldorado – Avenida Rebouças, 3.970

Horário: 15 horas

Informações: (11) 3819-5999

Contação da história Minipegadas

Onde: Unidade MorumbiShopping – Avenida Roque Petroni Junior, 1.089

Horário: 16 horas

Informações: (11) 5181-7574

DOMINGO, 3 de junho

Livraria Cultura

Contação da história Dona Certeza – A Velhinha que Ousou Atravessar o Mar, com Kiara Terra

Onde: Unidade Bourbon Shopping – Rua Turiassu, 2.100, Perdizes

Horário: 18 horas (ingressos distribuídos a partir das 16 horas)

Informações: (11) 3868-5100

Livraria Saraiva

Contação da história A Batalha da Dona Ecologia

Onde: Unidade Mooca Plaza Shopping – Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313

Horário: 15 horas

Informações: (11) 3548-4500