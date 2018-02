Depois dos Piratas Pirados…

Para quem foi ver a animação Piratas Pirados, ainda em cartaz no cinema, e saiu com crianças enlouquecidas pelos personagens, seguem algumas sugestões de livros que tratam do tema. Não são novos, mas estão entre os meus preferidos:



O Pirata Nhac

Jonnhy Duddle

Brinque-Book

Preço médio: R$ 40

Na estalagem Papagaio Selvagem, em Porto Real, o capitão Barba-Roxa ouve um velho violonista tocar uma canção sobre uma ilha de ouro. O músico conta que fez um mapa, para que pudesse retornar da ilha, e se dispõe a levá-lo com sua tripulação ao local, se eles aceitarem dividir os tesouros. Quando estão no navio, o violonista, que sempre fala por meio de rimas, se lembra de contar que um monstro guarda a ilha e costuma comer os piratas que lá vão para roubar. As ilustrações são incríveis, um deleite à parte.

Os Vizinhos Piratas – Estrelando os Bandeira-Pirata

Jonnhy Duddle

Brinque-Book

Preço médio: R$ 40

Do mesmo autor de O Pirata Nhac, este livro mostra a vida em Mar-Nublado, uma cidade movimentada no verão e pacata no inverno. Tilda é uma das poucas crianças do local. Ela fica muito feliz quando novos moradores, entre eles um garoto da sua idade, se mudam para a casa vizinha. Os pais de Tilda, porém, se incomodam pelo fato de eles serem piratas e dizem preferir que a filha tenha amigos “normais e encantadores”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Livro dos Piratas

Richard Walker e Olwyn Whelan

Ciranda Cultural

Preço médio: R$ 18

Coletânea de sete histórias de piratas, de diferentes países: Escandinávia, Inglaterra, Alemanha, Irlanda, Japão, Escócia e Marrocos. Algumas delas são baseadas em fatos históricos; outras são invenções de antigos contadores.

Fique por Dentro dos Navios Piratas

Rob Lloyd Jones e Jorg Mühle

Editora Usborne

Preço médio: 45

Espécie de guia sobre os piratas, feito com a consultoria do Museu Marítimo Nacional de Londres. Os autores mostram o dia a dia dos piratas, seus hábitos, como atacam outras embarcações etc. Há dezenas de janelinhas de papel para serem abertas ao longo do livro.