Das chuvas se vê infâncias: o primeiro livro infantojuvenil do autor de Macanudo

Primeiro impacto, o título: Os Sábados São Como Um Grande Balão Vermelho. São tantas imagens que vêm de uma única vez! Vêm Charles Schulz e todas as tiras de Charlie Brown e Snoopy. Vêm um humor das coisas que dão errado, feito a Bruxinha de Eva Furnari. Vêm as crianças pode-tudo de Maurice Sendak ou as extremamente inventivas de Roald Dahl.

Leia o nome do livro em voz alta e pense: ele está certo ou não? Abra-o e já na guarda-capa (a que gruda a capa ao miolo do livro) vê-se que a obra anuncia chuva forte: duas crianças, um guarda-chuva e muita ventania. Mais duas viradas de páginas e estamos diante de uma linguagem de quadrinhos, cenas sequenciais, balões! Uma criança chama por outra, um quarto, uma cama, um berço. A mais velha revela: “Hoje é sábado! Há tantas coisas que podemos fazer!”. A mais nova ouve o convite, segue a outra, coisa de irmão.

Mas e a chuva? Começa a cair! É bota, é capa, é guarda-chuva! A diversão não pode ser impedida: transforma-se tudo em farra, companhia! É esse clima de afeto e cumplicidade que se dá o livro de Ricardo Liniers, ou apenas Liniers, autor argentino da tira diária Macanudo, publicada no jornal La Nácion há mais de 15 anos e presente em vários outros países – no Brasil, a exposição Macanudismo foi um sucesso).

Da delicadeza de uma manhã de sábado cheia de expectativa, o autor – em seu primeiro livro infantojuvenil – expõe uma conversa entre duas irmãs que simplesmente querem viver um dia importante juntas. Mas é na escolha dos expressivos desenhos do cartunista, com os diálogos curtos que Liniers nos oferece um jogo de sensibilidade, de um olhar para o pequeno, para o comum, para o instante.

No final, fica para todos nós a força de acreditar que o dia nasceu para algo incrível acontecer: mesmo que as trovoadas assustem e que o balão vermelho preferido voe para longe. Um jeito, talvez, de criançar a vida.

Serviço

Os Sábados São Como Um Grande Balão Vermelho

Autor: Liniers

Editora: V&R

Preço sugerido: R$ 34,90

(Bia Reis e Cristiane Rogerio)