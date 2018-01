Cotidiano de crianças de lugares pouco conhecidos vira coleção

A escritora e ilustradora Roberta Asse desbravou o Brasil em busca de histórias que revelassem o cotidiano das crianças das diferentes regiões do País. Durante dois anos, percorreu Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará. De cada cantinho, trouxe narrativas, imagens e ideias para criar e rechear os oito livros que compõem A Coleção das Crianças Daqui, que será lançada neste sábado, 12, no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo.

Em seus textos, Roberta valoriza a cultura de cada local visitado, com o respeito aos regionalismos e às expressões de oralidade.

As ilustrações também recuperam a tradição, com elementos próprios da localidade retratada. Em A Travessia de Marina Menina – meu livro preferido da coleção -, ela utiliza desenhos, fotografias e bordados, em um projeto gráfico lindíssimo. Nesta história, que se passa no Saco do Mamanguá, em Paraty (RJ), Roberta trata dos dilemas de Marina, uma menina que acaba a 5.ª série do ensino fundamental e, para continuar estudando, tem de ir morar em outra cidade, com uma tia. O difícil é que o desejo da mudança é tão forte quanto a vontade de ficar com os pais, com as amigas.

No fim de cada livro há um mapa com os locais visitados – Ilhas Fluviais de Abaetetuba (PA), Mumbuca, no Parque Estadual do Jalapão (TO), Trancoso (BA), Cuiabá Mirim (MT), Vale do Mucuri (MG), Vale do Matutu (MG), Vale dos Vinhedos (RS) e Saco do Mamanguá, em Paraty (RJ) -, um glossário com os termos regionais e outras informações, como músicas citadas na obra.

Quem quiser conhecer um pouco mais das histórias e da autora, pode acessar o site da Criadeira Livros ou aparecer no lançamento da coleção, neste sábado, com música ao vivo.

Serviço

A Coleção das Crianças Daqui

Escritora e ilustradora: Roberta Asse

Editora: Criadora Livros

Preço: R$ 28 cada um (capa dura); caixa com 4 livros por R$ 98 e com 8 por R$ 188

Lançamento

Quando: Sábado, 12, das 14 às 18 horas. Às 15 horas haverá um show com músicas inspiradas nas histórias do livro, com Beto Villares, Siba, Antonio Loureiro, Ari Colares e Coral de Crianças Guelinhas

Onde: Museu da Casa Brasileira, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.705

Entrada gratuita