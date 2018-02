Coração de luto

Adoro livros em que o texto conta uma história e as ilustrações, outra. O lindíssimo O Coração e a Garrafa, escrito e ilustrado por Oliver Jeffers, é assim.

Na primeira parte da história, Jeffers escreve sobre uma menina curiosa que adorava conhecer as coisas do mundo. Nos desenhos, o autor faz uma narrativa paralela em que mostra a garotinha com o seu pai – ou avó? Com suavidade e encanto, Jeffers mostra a relação próxima dos dois.

Até que um dia, a menina encontra a cadeira vazia… Insegura, ela decide que o melhor a fazer é guardar o seu coração, por um tempo, em uma garrafa. E a garotinha passa então a carregar a garrafa pendurada no pescoço. Mas a vida muda, e ela já não consegue prestar atenção em coisa alguma.

O luto da menina pela perda é tratado com metáforas que ajudam as crianças a entender o sofrimento e a elaborá-lo.

Por O Coração e a Garrafa, o autor ganhou o prêmio British Book Design Award.

Serviço

O Coração e a Garrafa

Escritor e ilustrador: Oliver Jeffers

Editora: Salamandra

Preço: R$ 29,90