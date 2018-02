‘Conversas ao Pé da Página’ discute direito à leitura e formação de leitores e homenageia Antonio Cândido

A importância da leitura literária na formação do leitor e a literatura como direito fundamental estarão no centro das discussões do ciclo de seminários Conversas ao Pé da Página IV – 2014, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de maio no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Neste ano, o evento homenageia o crítico literário brasileiro Antonio Cândido, autor do ensaio O Direito à Literatura.

Entre os destaques da programação estão o premiado escritor inglês Aidan Chaimbers, autor de Postais da Terra de Ninguém (WMF Martins Fontes); a escritora brasileira Ana Maria Machado; o autor mexicano Gabriel Pacheco, que esteve nesta segunda-feira, 5, nesta Estante de Letrinhas (clique aqui para ler); Teresa Colomer, pesquisadora em literatura infantil e juvenil da Universidade Autônoma de Barcelona; e os autores de livros e ilustradores Renato Moriconi, do Brasil, e Anna Castagnoli, da França, entre outros.

A presença nos seminários é gratuita e ainda há vagas disponíveis. Haverá também oficinas pagas, cujas vagas já se esgotaram. Nesta edição serão realizadas atividades fora do Sesc Pinheiros, em bibliotecas de São Paulo e no interior do Estado. Clique aqui para ver a programação completa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O segundo bloco do Conversas ao Pé da Página IV – 2014 será realizado em 16 e 17 de setembro.

Criado em 2011, o ciclo de seminários é realizado pelo Sesc São Paulo, A Cor da Letra e Revista Emília para debater temas como literatura, formação de leitores e livros infantis e juvenis. A ideia é promover o intercâmbio de experiências entre especialistas brasileiros e estrangeiros, contribuindo para a formação e a capacitação dos profissionais que atuam na área e interessados em geral. O Instituto C&A e o British Council são parceiros do evento.

** Gostou? Compartilhe! Siga o blog Estante de Letrinhas no Facebook

Serviço

Conversas ao Pé da Página IV – 2014

Sesc Pinheiros: Rua Paes Leme, 195, em São Paulo

Inscrições: www.conversasaopedapagina.com.br