Conheça os livros vencedores do Prêmio FNLIJ 2014

A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) premiou na noite desta quarta-feira, na abertura do 16º Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens, no Rio, os escritores e ilustradores vencedores do Prêmio FNLIJ 2014, referente às obras produzidas em 2013.

O livro Breve História de um Pequeno Amor, da escritora Marina Colasanti e da ilustradora argentina Rebeca Luciani, lançado pela FDT, venceu o Prêmio FNLIJ 2014 (produção 2013) na categoria Criança Hors-Concours. A lista de premiados também tem autores incríveis como Renato Moriconi, Ana Luíza Lacombe, Fernando Vilela, Suzy Lee e muitos outros. O prêmio valoriza prosa e poesia, livro-imagem, livro-brinquedo, teórico da área, reconto, língua portuguesa, tradução e adaptação para criança, jovem e informativo, escritor e ilustrador revelação.

A lista da FNLIJ pode ser um ponto de partida para conhecer livros de altíssima qualidade e escritores e ilustradores que provam o bom momento da literatura feita para crianças e jovens principalmente no Brasil, mas também em outros países, pois há traduções.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abaixo estão os livros premiados. Aproveitem!

** Gostou? Compartilhe! Siga o blog Estante de Letrinhas no Facebook