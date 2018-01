Os finalistas do Prêmio Jabuti nas categorias infantis e juvenis

Cerimônia de entrega do Jabuti em 2015, no Auditório do Ibirapuera. Crédito: Divulgação

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) acaba de divulgar os finalistas da 58.ª edição do Prêmio Jabuti, o mais prestigioso da literatura brasileira. O júri, indicado pelo Conselho Curador do prêmio, foi formado por Marisa Lajolo, Antonio Carlos de Morais Sartini, Frederico Barbosa, Luís Carlos de Menezes e Pedro Almeida.

Agora, na segunda fase da premiação, o júri atribuirá notas a todas as obras finalistas da primeira fase. As três com maior pontuação são consideradas vencedoras em sua categoria – a apuração do resultado ocorrerá em 11 de novembro. A cerimônia de entrega será no dia 24 de novembro, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo.

Confira a seguir os dez livros escolhidos nas categorias Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil, Infantil, Infantil Digital e Juvenil:

Infantil

A Divina Jogada

Autor: José Santos

Editora: Editora Nós

As Cores dos Pássaros

Autor: Lúcia Hiratsuka

Editora: Editora Rovelle

Haicais Visuais

Autor: Nelson Cruz

Editora: Editora Positivo

Hortência das Tranças

Autor: Lelis

Editora: Abacatte Editorial

Inês

Autor: Roger Mello

Editora: Companhia das Letrinhas

Lá e Aqui

Autor: Carolina Moreyra e Odilon Moraes

Editora: Editora Zahar

Malala, a Menina Que Queria Ir Para a Escola

Autor: Adriana Carranca

Editora: Companhia das Letrinhas

O Barco dos Sonhos

Autor: Rogério Coelho

Editora: Editora Positivo

O Silêncio em Apuros

Autor: Vanessa Prieto

Ilustração: Marina Faria

Editora: Independente

Roupa de Brincar

Autor: Eliandro Rocha

Editora: Editora Pulo do Gato

Infantil Digital

Benjamin, o Menino Feliz

Autor: Rogério Fernandes

Editora: Uni Duni Editora

Chapeuzinho Vermelho

Autor: Luis Augusto

Editora: Humanidades Educação

Chove Chuva – Aprendendo com a Natureza: Sabedoria Popular

Autor: Magali Queiroz

Editora: Alis Editora

Dois Gatos Fazendo Hora

Autor: Guilherme Mansur

Editora: Sesi-­SP Editora

Longas Sombras

Autor: Cris Eich

Editora: Editora Sesi-­SP

Mãos Mágicas

Autor: Tereza Yamashita

Editora: Editora Sesi-­SP

Máximo Músico Passeia pela Orquestra

Autor: Hallfrídur Ólafsdóttir e Palavra Cantada

Editora: Editora Melhoramentos

Não, Sim, Talvez

Autor: Raquel Matsushita

Editora: Sesi-­SP Editora

Pequenos Grandes Contos de Verdade

Autor: Oamul Lu e Isabel Malzoni

Editora: Editora Caixote

Presentes de Gregos

Autor: Elenice Machado de Almeida

Editora: Sesi-­SP Editora

Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil

A Mentira da Verdade

Ilustrador (a): Joaquim de Almeida

Editora: Edições SM

A Vida Oculta de Fernando Pessoa

Ilustrador (a): Alexandre Leoni

Editora: Sesi-­SP Editora

Flávia e o Bolo de Chocolate

Ilustrador (a): Bruna Assis Brasil

Editora: Editora Rocco

Lá e Aqui

Ilustrador (a): Odilon Moraes

Editora: Editora Zahar

Minha Vó Sem Meu Vô

Ilustrador (a): Mariângela Haddad

Editora: Miguilim

O Barco dos Sonhos

Ilustrador (a): Rogério Coelho

Editora: Editora Positivo

Quando Tudo Começou – Bruna Vieira em Quadrinhos

Ilustrador (a): Lu Cafaggi

Editora: Nemo

Roupa de Brincar

Ilustrador (a): Elma

Editora: Editora Pulo do Gato

Tapajós

Ilustrador (a): Fernando Vilela

Editora: Brinque­book

Uniforme

Ilustrador (a): Renato Moriconi

Editora: Edições de Janeiro

Juvenil

A Fofa do Terceiro Andar

Autor: Cléo Busatto

Editora: Galera Record

Agentes Especiais e o Mistério na Fábrica de Celulares

Autor: Vinicius Campos

Editora: Sesi-­SP Editora

As Vidas e as Mortes de Frankenstein

Autor: Jeanette Rozsas

Editora: Geração

Cartas a Povos Distantes

Autor: Fábio Monteiro

Editora: Paulinas

Castelo de Areia

Autor: Menalton Braff

Editora: Editora Moderna

Dani das Nuvens

Autor: Jane Tutikian

Editora: Atual Editora

Iluminuras

Autor: Rosana Rios

Editora: Editora Lê

Lorde Creptum

Autor: Gustavo Piqueira

Editora: Editora Pulo do Gato

O Labatruz e Outras Desventuras

Autor: Judith Nogueira

Editora: Quatro Cantos

Surpreendente!

Autor: Maurício Gomyde

Editora: Intrínseca

Três Maneiras de Manter a Alma Unida ao Corpo

Autor: Ivan Jaf

Editora: Scipione

Um Conto por um Guaraná

Autor: Fernando A. Pires

Editora: Abacatte Editorial

Um Menino Chamado Vlado

Autor: Marcia Camargos

Editora: Autêntica / Instituto Vladimir Herzog

Ventania Brava

Autor: Luiz Bras

Editora: Sesi-­SP Editora

Vento Forte, de Sul e Norte

Autor: Manuel Messias da Silva Filho

Editora: Editora do Brasil

Adaptação

A Flauta Mágica e o Livro da Sabedoria

Autor: Del Candeias

Editora: Sesi-SP Editora

Auto da Barca do Inferno

Autor: Ivo Barroso

Editora: Sesi-SP Editora

Contos Mouriscos

Autor: Susana Ventura e Helena Gomes

Editora: Callis Editora

Dois Irmãos

Autor: Fábio Moon e Gabriel Bá

Editora: Companhia das Letras

Hamlet ou Amleto

Autor: Rodrigo Lacerda

Editora: Editora Zahar

Histórias Russas

Autor: Ana Maria Machado

Editora: FTD Educação

O Nariz/O Retrato

Autor: Luiz Antônio Aguiar e Doyague

Editora: FTD Educação

O Pequeno Príncipe em Cordel

Autor: Josué Limeira da Silva Júnior

Editora: Editora Carpe Diem

Um Esqueleto

Autor: Diego A. Molina

Editora: Editora Pulo do Gato

Vidas Secas: Graphic Novel

Autor: Arnaldo Branco

Editora: Galera Record

O tema também foi assunto na coluna Estante de Letrinhas na Rádio Estadão de 25 de outubro: