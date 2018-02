Conheça os finalistas do 54.º Prêmio Jabuti

A Câmara Brasileira do Livro acaba de divulgar os dez finalistas que concorrem em todas as categorias do 54.º Prêmio Jabuti, considerado o mais importante da literatura brasileira.

Neste ano foram registradas 2.203 inscrições. Concorrem ao prêmio obras inéditas, publicadas no Brasil entre 1.º de janeiro e 31 de dezembro de 2011. No dia 18 de outubro serão conhecidos os finalistas de cada categoria, e premiação ocorrerá em 28 de novembro.

A seguir, os principais indicados nas categorias Infantil e Juvenil:

Infantil

Mil e Uma Estrelas, de Marilda Castanha (Editora SM)

Alice no Telhado, de Nelson Cruz (Editora SM)

O Capetinha do Espaço ou o Menino de Mercúrio, de Ziraldo (Editora Melhoramentos)

Votupira – O Vento Doido da Esquina, de Fabrício Carpinejar (Editora SM)

Pastinha – O Menino Que Virou Mestre de Capoeira, José de Jesus Barreto (Solisluna Editora)

O Elefante Escravo do Coelho, de Sonia Junqueira (Editora Autêntica)

Carmela Vai À Escola, de Adélia Prado (Editora Record)

O Menino Que Perguntava, de Ignácio Loyola Brandão (Editora Objetiva)

Contradança, de Roger Mello (Companhia das letras)

Onde Eles Estão?, de Fernando Vilela (Brinque-Book editora)

Mundo Pra Que Te Quero, de Salizete Freire (Editora Paulinas)

Juvenil

A Mocinha do Mercado Central, de Stella Maris Rezende (Editora Globo)

Nem Eu Nem Outro, de Suzana Montoro (Editora SM)

As Memórias de Eugênia, de Marcos Bagno (Editora Positivo)

Ponte Ponteio, de Rui de Oliveira (Editora Record)

Sombras no Asfalto, de Luis Gill (Companhia das Letras)

Estação Brasil, de Domingos Pellegrini (Editora FTD)

A Filha das Sombras, de Caio Riper (Edelbra)

A Guardiã dos Segredos de Família, de Stella Maris Rezende (Editora SM)

Um Quilombo no Leblon, de Luciana Sandroni (Pallas Editora)

Anjo de Rua, de Manoel Constantino (Companhia Editora de Pernambuco)

Eu, Sumé, de Marco Moretti (Editora Novo Século)

A Menina Que Não Queria Ser Top Model, de Lia Zatz (Editora Biruta)

Ilustração de Livro Infantil e Juvenil

Mil e Uma estrelas, de Marilda Castanha (Editora SM)

A Visita, de Lúcia Hiratsuka (Editora DCL)

Tati é Especial, de Jean-Claude R. Alphen (Editora Scipione)

Madiba – O Menino Africano, de Renato Alarcão (Cortez Editora)

Carmela Vai à Escola, de Elisabeth Teixeira (Editora Record)

Contradança, de Roger Mello (Companhia das Letras)

A Compoteira, de Bebel Callage (Editora Prumo)

O Esconderijo das Vontades, de Laura Michel (Callis Editora)

Marina e Mariana, de Salmo Dansa (Editora Lafonte)

A Dona da Festa, de Graça Lima (Editora Record)