Confira os livros infantis brasileiros selecionados para o prestigioso catálogo White Ravens

Crédito: Divulgação

A Internationale Jugendbibliothek (IJB) – a mais importante biblioteca de literatura infantil e juvenil do mundo, localizada em Munique, na Alemanha – divulgou os livros publicados em 2015 que passarão a integrar o prestigioso catálogo White Ravens. Quatro brasileiros foram selecionados:

Chapeuzinho Vermelho

Autora: Rosinha Campos

Editora: Callis

Iluminuras: Uma Incrível Viagem no Tempo

Autores: Rosana Rios e Thais Linhares (ilustrações)

Editora: Lê

Inês

Autores: Roger Melo e Mariana Massari (ilustrações)

Editora: Companhia das Letrinhas

Lá e Aqui

Autores: Carolina Moreyra e Odilon Moraes (ilustrações)

Editora: Pequena Zahar

Inês e Lá e Aqui já estiveram nesta Estante de Letrinhas – e são dois dos meus livros preferidos da vida. :o)

A IJB foi criada em 1949 por Jella Lepman, fundadora do International Board on Books for Young People (IBBY), responsável pelo Prêmio Hans Christian Andersen, espécie de Nobel da literatura infantil e juvenil. Anualmente, a equipe da IJB publica seu catálogo. No Brasil, a pré-seleção dos livros é feita pela Fundação Nacional de Literatura Infantil e Juvenil (FNLIJ). Até 2013 o anúncio do White Ravens ocorria na Feira de Bolonha, mas desde então é feito na Feira de Frankfurt. Os livros selecionados serão expostos em 2017, na Itália.