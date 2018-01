Confira a programação completa da Viradinha

Nesta sexta-feira, 20, começa a Virada Cultural 2016 em São Paulo. Abaixo, você encontra a programação completa da Viradinha, braço do evento direcionado às crianças, com destaque (em negrito) para os eventos de literatura, além das atividades organizadas nas ruas abertas. A maior parte da programação está concentrada no domingo, 22. Confira:

Parque Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana

Foto: Rafael Arbex/Estadão

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

DOMINGO

9h30 – Tiqueque Era Uma Vez Um Gigante

10h – Recreart

10h – Oficina Vivências Criativas

10h – Oficina Bambodança

10h – Casas das Ideias

10h – Oficina de Mini Xequere

10h – Erelab

10h – Artistas circenses Itinerantes

10h – Aloísio e Luiza – Acordeon

10h – Kiara Terra e seus parangolés!

10h – Histórias pra Contar, Histórias pra Brincar e Histórias pra lembrar

11h – Oficina Canções que Brincam

12h – Oficina Roda de Música

12h30 – Can Can Volante Irmãos Sabatino

13h – Grandes Pequeninos

13h – Oficina Yoga para Bebês

14h – Oficina de Fantasia

14h – Oficina de Horta

14h – Oficina de Culinária (Decoração de Cupcake)

14h – Dexter e Mc Soffia

14h – Oficina Canções que Brincam

15h – Carnaval da Trupe

15h – Oficina Vivencias Criativas

16h – Oficina Roda de Música

16h – Rubra Pop Show

17h – Show da Palavra Cantada

Palco M’boi Mirim – Av. Inácio Dias da Silva, s/nº

DOMINGO

10h – Recreart

10h – Gigantes de Ar

12h – Histórias que a Sorte Traz

14h – Banda Paralela

11h – Oficina de instrumento – Ganza ecológico

12h30 – Oficina de Criação de Livros

14h – Oficina de Musica e Brincadeiras Afro-Brasileira

Palco Parelheiros – Rua Terezinha do Prado Oliveira, 300

DOMINGO

10h – Recreart

11h – Oficina de Brincadeiras Culturais

12h – A Barca da Tartaruga e Outras Histórias

12h30 – Oficina de DJ

14h – A Academia de Palhaços Apresenta

14h – Oficina de Arte para Pequenos

Parque do Carmo – Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951

Foto: Sérgio Castro/Estadão

DOMINGO

11h – Palavra Cantada

14h – O Passo

Palco Jardim Helena – Praça Craveiro do Campo

DOMINGO

10h – Recreart

10h – Besouro Mutante

11h – Oficina de Fantasia

12h – Três Marias e Um João

12h30 – Oficina de Criação de Livros

13h – Música de Brincar

14h – Oficina de Brincadeiras Culturais

Palco Pirituba – Avenida Miguel de Castro, 321

DOMINGO

10h – Recreart

10h – Panela Cheia

11h – Oficina de Instrumento – Ocean Drum

12h – Canta e Conta

12h30 – Pinturas com Tintas Naturais para crianças de 1 a 7 anos

14h – Fadas Magrinhas

14h – Mad Science – Oficina Brincando com o Ar

Palco Ermelino Matarazzo – Praça Benedicto Ramos Rodrigues e Rua Prof. Antonio de Castro Lopes com Av. Milene Elias

Foto: Divulgação

SÁBADO

10h – Recreart

DOMINGO

10h – Chapeuzinho Vermelho

12h – Contação de A Árvore de Tamoromu, com Ana Luísa Lacombe (foto), na praça

14h – Bibliocirco

15h – Contação de A Árvore de Tamoromu, com Ana Luísa Lacombe (foto), na Rua Prof. Antonio de Castro Lopes

11h – Oficina Brincando com o Ar – Mad Science

12h30 – Oficina de Instrumento

14h – Oficina de Criação de Livros

Palco Parque do Trote – Av. Nadir Dias de Figueiredo, s/n, Vila Guilherme

DOMINGO

10h – Recreart

10h – A Condessa e o Bandoleiro

11h – Oficina de Máscaras

12h – Língua Literária

12h30 – Oficina de Fantasias

14h – Besouro Mutante

14h – Oficina de Instrumento – Reco Reco ecologico

Palco Clube Escola da Mooca – Rua Jaibarás, 210, Mooca

DOMINGO

10h – Recreart

10h – Beatles para Crianças

11h – Oficina de Máscaras

12h – Histórias dos Porquês

12h30 – Oficina de Fantasias

14h – Gigantes de Ar

14h – Oficina Brincando com o Ar – Mad Science

Centro Cultural da Juventude – Av. Deputado Emílio Carlos, 3641, Vila Nova

SÁBADO

10h – Recreart

10h – Banda Paralela

DOMINGO

11h – Oficina de Brincadeiras Culturais

12h – Histórias do Japão

12h30 – Oficina de Fantasia

14h – Oficina de Criação de Livros

14h – Chapeuzinho Vermelho

Centro Cultural do Jabaquara – Rua Arsênio Tavolieri, 1, Jardim Oriental

DOMINGO

10h – A Academia de Palhaços Apresenta

11h – Oficina de Criação de Livros

12h – Cris Gouveia – Pequenas Histórias de Cantar

12h30 – Oficina de instrumento – Efeito de Tampinha

14h – Grupo Irmãos Becker

14h – Oficina de Máscaras

15h – Recreart

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

E também no Twitter: Siga!

Centro Cultural São Paulo – Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso

Foto: Felipe Rau/Estadão

DOMINGO

19h – Acampamento infantil

10h – Carnaval da Trupe

Centro Cultural da Penha – Largo do Rosário, 20

DOMINGO

10h – Recreart

10h – Panela Cheia

10h – Palavra Cantada (Oficina)

11h – Oficina de instrumentos – Roda de Chuva

12h – Beatles para Crianças

12h30 – Oficina Brincando com o Ar – Mad Science

13h – Canta e Conta

14h – Oficina de Criação de Livros

Centro Cultural Vila Formosa – Av. Renata, 163

SÁBADO

10h – Recreart

10h – Beatles para Crianças

11h – Oficina de Criação de Livros

12h – As Histórias dos Porquês

12h30 – Oficina Brincando com o Ar – Mad Science

14h – Palavra Cantada (Oficina)

14h – Gigantes de Ar (Pia Fraus)

14h – Oficina de instrumentos musicais – Reco Reco Ecológico

DOMINGO

20h – Sob a Pele

Centro Cultural Palhaço Carequinha – Rua Professor Oscar Barreto Filho, 525, Parque América

DOMINGO

10h – Recreart

10h – Fadas Magrinhas

11h – Oficina de Criação de Livros

12h – Viajante Malangue

12h30 – Oficina de Arte para pequenos

14h – A Princesa Engasgada

14h – Oficina de Máscara

Centro Cultural Tendal da Lapa – Rua Constança, 72

DOMINGO

10h – Recreart

10h – Música de Brincar

11h – Oficina Brincando com o Ar – Mad Science

12h – Elas Fazem Sonhos

12h30 – Oficina de construção de instrumento e roda de música

14h – Panela Cheia

14h – Oficina de Brincadeiras Culturais

CEU Alvarenga – Estrada do Alvarenga, 3.752, Pedreira

DOMINGO

10h – Furunfunfum

10h – Oficina de instrumento – Roda de Chuva

11h – Oficina de Escultura de bexigas

12h – Circo de Pulgas

12h30 – Oficina de Tatuagem temporária

14h – Recreart

CEU Aricanduva – Rua Olga Fadel Abarca, s/n – Jardim Santa Terezinha

Foto: Divulgação

DOMINGO

10h – Poesia no Espaço

10h – Recreart

11h – Oficina Brincando com o Ar – Mad Science

12h – Mad Science

12h30 – Oficina de Escultura de bexigas

14h – As Notas de Luiza

14h – Oficina de Tatuagem temporária

CEU Lajeado – Rua Manuel da Mota Coutinho, 293 – Lajeado

DOMINGO

10h – O Rabequeiro de Hamelin

10h – Recreart

11h – Oficina de Fantasia

12h – Baquetinhá

12h30 – Oficina de Tatuagem temporária

14h – Grupo Respeitável Público (Kombinado Não é Carro)

14h – Oficina de Escultura de bexigas

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

E também no Twitter: Siga!

CEU Jaçanã – Rua Antonio Cesar Neto, 105, Jardim Guapira

DOMINGO

10h – Mad Science

10h – Recreart

11h – Por Que o Mar Tanto Chora e Outros Contos Brasileiros

11h – Oficina Brincando com o Ar – Mad Science

12h – Cada Qual no Seu Barril

12h30 – Oficina de Escultura de bexigas

14h – Oficina de Tatuagem temporária

CEU São Mateus – Rua Curumatim, 201, Parque Boa Esperança

DOMINGO

10h – Mad Science

10h – Recreart

11h – Oficina Brincando com o Ar – Mad Science

12h – A Sereia dos Cabelos Verdes

12h30 – Oficina de Escultura de bexigas

14h – O Buraco no Muro

14h – Oficina de Tatuagem temporária

CEU Parque Veredas – Rua Daniel Muller, 347, Itaim Paulista

Foto: Divulgação

DOMINGO

10h – Grupo Respeitável Público (Kombinado Não é Carro)

12h – Histórias do Fundo do Mar

14h – A Linha Mágica

10h – Recreart

11h – Oficina de Musica e Brincadeiras Afro Brasileira

12h30 – Oficina de Tatuagem temporária

14h – Oficina de Escultura de bexigas

CEU Paz – Rua Daniel Cerri, 1.549, Brasilândia

DOMINGO

10h – Gato com Pata de Cachorro

10h – Recreart

11h – Oficina de Tatuagem temporária

12h – A Jornada do Herói

12h30 – Oficina de Escultura de bexigas

14h – O Círculo de Giz

14h – Oficina Brincando com o Ar – Mad Science

CEU Quinta do Sol – Av. Luís Imparato, 564, Cangaíba

DOMINGO

10h – Mil e Uma Noites no Sertão

10h – Recreart

11h – Oficina de Escultura de bexigas

12h30 – Oficina de Tatuagem temporária

12h – Bang Bang à Pastelana

14h – Cinco Semanas em Um Balão

14h – Oficina Brincando com o Ar – Mad Science

CEU Uirapuru – Rua Nazir Miguel, 849, Raposo Tavares

DOMINGO

10h – A Viagem de Ulisses

12h – Ciranda Cirandá

14h – A Bruxinha Que Era Boa

10h – Recreart

11h – Oficina de Máscara

12h30 – Oficina de Tatuagem temporária

14h – Oficina de Escultura de bexigas

CEU Capão Redondo – Rua Daniel Gran, s/n

DOMINGO

10h – A Fantástica Trupe em A Princesa Engasgada

12h – A Viagem de Ulisses

14h – A Bruxinha

10h – Recreart

11h – Oficina de Tatuagem temporária

12h30 – Oficina de Escultura de bexigas

14h – Oficina de Instrumento – Efeito de Tampinha

RUAS ABERTAS

DOMINGO

Sé – Avenida Paulista

Foto: Hélvio Romero/Estadão

10h – Cabaré Três Vinténs

14h – Vento Forte – 4 Chaves

15h – #Passinho

Pinheiros – Praça Victor Civita

10h – Magrela Sonora ( Andreia Dias)

12h – Sarauzinho do Raso

15h – Uma Incrível Aventura Pirata

Aricanduva/Vila Formosa – Rua Benedito Galvão e Praça Albino F. Figueiredo

10h – Uma Irremediável Escolha

12h – Rob de Paula e Roberto

15h – Serenando – Cia Lira dos Anjos

Sapopemba – Av. Arquiteto Vilanova Artigas

10h – Serenando – Cia Lira dos Anjos

12h – Trio Amizade

15h – BECO – TF Style

Ipiranga – Rua Aída

10h – Grupo Irmãos Becker

12h – Andrei Furlan

15h – Potencial 3

Vila Prudente – Rua Luís Pereira da Silva

10h – A Saga do Herói Morto

12h – Humor e Mágica

15h – Emblus Beer Band

M’Boi Mirim – Av. Luiz Gushiken

10h – Batuquedum

12h – Baque & Atitude

15h – Histórias que a Sorte Traz

Campo Limpo – Av. Carlos Caldeira Filho

10h – Guaraná com Rolha

12h – Clã dos Loucos

15h – Trupe Benkady

Cidade Ademar – Rua do Mar Paulista

10h – Emblus Beer Band

12h – Batuquedum

15h – GRUA – Gentlemen na Rua

Vila Mariana – Engº Luís Gomes Cardim Sangirardi

10h – Arruaça

12h – Cabaré Três Vinténs

15h – Grupo de Capoeira Cordão de Ouro

Parelheiros – Rua Terezinha do Prado Oliveira e Rua José Pedro de Borba

10h – Sarau de Cordas

12h – Forró Pop

15h – A Barca da Tartaruga e Outras Histórias

Jabaquara – Avenida Santa Catarina

10h – Pequenas Histórias de Cantar

11h30 – O Fantástico Circo dos Bonecos Brincantes

13h – Mágica

14h30 – Jahmaiquara Sistema de Som

Pirituba – Rua Profº Onésimo Silveira

12h – Banda Indaiz

15h – Canta e Conta

10h – Teatro Silva

Perus – Rua Salvador Albano e Avenida Piero Trica

10h – Yebo

12h – Grupo Bond + Brasil Marlon & Miguel Marcelo

15h – Quilombaque

Freguesia do Ó/Brasilândia – Av. Jose da Natividade Saldanha

10h – 2 no Groove

11h30 – Feminine Hi Fi

15h – Histórias do Japão

Lapa – Av. Sumaré

10h – Elas Fazem Sonhos

12h – Bloco da Água Preta

15h – Magrela Sonora ( Andreia Dias)

Ermelino Matarazzo – Rua Profº Antônio Lopes de Castro

10h – Furunfunfum

12h – Missias Plaza Music

15h – Povos Brasileiros

Itaim Paulista – Av. Br. De Alagoas

10h – Batucafro

12h – Toke de Bamba

15 – A Feira de Chico, Gonzaga e Jackson

Guaianazes – Rua Salvador Gianetti

10h – Jongo de Guaianás

12h – A Feira de Chico, Gonzaga e Jackson

15h – Três Marias e um João

Jaçanã/Tremembé – Rua Antonio Cesar Neto

12h – Coisas do Brasil

15 – As Aventuras de Gibiló e Gibileu

10h – Literatura na Cesta Básica

Vila Maria/Guilherme – Rua Curuçá

10h – Língua Literária

12h – Lê Coelho e os Urubus Malandros

15h – O Concerto da Lona Preta

Casa Verde – Avenida Koshun Takara

10h – Distrito ENE

12h – YEBO

14h – Feminine Hi Fi

São Mateus – Rua Nebulosa

10h – Bloop

12h – O Espetáculo Mais Prestigioso do Século – Grupo: A Melhor da Cidade Cia. Teatral

15h – Navios

Butantã – Avenida Major Walter Carlson

10h – A Bailarina e o Palhaço

12h – Clóvis Ribeiro

15h – Hai Kai Trio

Cidade Tiradentes – Avenida dos Metalúrgicos

10h – A Lona Caiu

12h – Carlos Guerreiro da Leste

15h – Bloop

Capela do Socorro – Avenida Atlântica

10h – Taiô – Cia do Miolo

12h – GRUA – Gentlemen na Rua

15h – Sarau de Cordas

Mooca – Avenida Ver. Abel Ferreira

10h – O Concerto da Lona Preta

11h – Beco TF Style

15h – Histórias dos Porquês