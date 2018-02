Companhia das Letrinhas faz festa no MIS

Domingo, dia 24, é dia de festa da Companhia das Letrinhas em São Paulo. Desta vez, o local escolhido foi o Museu da Imagem e do Som (MIS), em Pinheiros.

A lista de atrações é extensa. Haverá brincadeiras para as crianças, contação de histórias, pocket shows, espetáculos no auditório e várias sessões de autógrafos com escritores e ilustradores. Chance para conversar, pedir autógrafo e tietar um pouco gente tão legal.

Além disso, os livros publicados pela editora estarão à venda com 25% de desconto. Que for, poderá doar brinquedos que serão enviados para um abrigo.

A programação está a seguir: