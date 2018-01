Como nasce um livro? Exposição revela alguns caminhos às crianças e adultos

Quando pegamos um livro ilustrado nas mãos, nem conseguimos imaginar o caminho que ele percorreu até virar aquele objeto. Pois uma exposição no Sesc Santo André pretende dar pistas dessas trajetórias, revelando o processo criativo de seis autores brasileiros e um espanhol, todos ilustradores, artistas plásticos e dedicados ao livro ilustrado, mestres da literatura para crianças e jovens.

A exposição Linhas de Histórias – O Livro Ilustrado em Sete Autores tem a curadora de outras três feras, autores de dezenas de livros: Odilon Moraes, Fernando Vilela e Stela Barbieri. Juntos, mergulharam na obra de Eva Furnari, Angela Lago, Nelson Cruz, Roger Mello, Andrés Sandoval, Renato Moriconi e Javier Zabala (autor espanhol) para mostrar que, sim, um livro que pode estar na nossa sala, biblioteca, livraria ou qualquer estante é obra de arte.

Cada autor ganhou um “planeta”, onde o visitante pode conhecer referências, rascunhos e outros bastidores de livros clássicos e suas conversas com outros autores estrangeiros. Outra beleza da mostra é ver como os artistas homenageados dialogam entre si, se admiram, como um movimento artístico em que as influências só colaboram para a qualidade do livro ilustrado para crianças e jovens. Para atiçar ainda mais a curiosidade, um documentário exibe os encontros dos curadores com os artistas em seus ateliês e casas.

A melhor parte de tudo é que os livros expostos nos rascunhos, referências gráficas ou fechados dentro de redomas de vidro estão dispostos pelo espaço para uma tarefa simples e de grande relevância: a leitura. Tudo visto pode ser lido, para nos mostrar o quanto o acesso é fundamental.

Sua biblioteca nunca mais será a mesma!

A mostra ficará em cartaz até 26 de novembro e diversas oficinas e atividades inspiradas no tema recebem os visitantes, com artistas da melhor qualidade. Neste domingo, 30, por exemplo, a Cia. Arte Negus mistura narração oral com ilustrações feitas ao vivo, a partir das 16h. Em outubro, a Cia. Conto em Cantos faz um mergulho nas obras expostas com músicas e muita contação de histórias!

Serviço:

Linhas de Histórias – O Livro Ilustrado em Sete Autores

Onde: Sesc Santo André, na Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André (SP)

Quando: Até 26 de novembro, de terça a sexta-feira, das 10 horas às 21h30; aos sábados, domingos e feriados, das 10 horas às 18h30

Informações: (11) 4469-1200

Entrada gratuita

(Bia Reis e Cristiane Rogerio)