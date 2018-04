Como incentivar a leitura nas férias

Hora do Conto, atividade da Biblioteca Parque Villa-Lobos. Crédito: Equipe SP Leituras

“Mãe, que tédio!”

Quem tem crianças ou adolescentes em casa durante as férias provavelmente já ouviu essa frase. Que tal aproveitar esse período de calmaria (deles) para incentivá-los a conhecer novos livros, escritores e ilustradores? Esse foi o tema da coluna Estante de Letrinhas na Rádio Estadão desta semana.

Confira o áudio:

E aqui estão as referências que fiquei de colocar no blog – em duas delas há indicação de programação:

LIVRARIAS

NoveSete

Rua França Pinto, 97 – Vila Mariana

Telefone: (11) 5573-7889

Dia 14, sábado

11h – Oficina de massagens para pais e filhos, com Camila Rosa (gratuito)

15h às 18h – Oficina de modelo vivo com os autores Rafa Anton e Andréia Vieira (R$ 20)

Dia 17, terça-feira

15h – Brincadeiras musicais, com Kaique Falabella (R$ 25)

Panapaná

Rua Leandro Dupret, 396 – Vila Clementino

Telefone: (11) 5082-2132

Casa de Livros

Rua Capitão Otávio Machado, 259 – Chácara Santo Antônio

Telefone: (11) 5185-4227

BIBLIOTECAS

Hans Christian Andersen

Avenida Celso Garcia, 4142 – Tatuapé

Telefone: (11) 2295-3447

Mário de Andrade

Rua da Consolação, 94 – Consolação

Telefone: (11) 3775-0002

Monteiro Lobato

Rua General Jardim, 485 – Vila Buarque

Telefone: (11) 3256-4122

Parque Villa-Lobos

Avenida Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros

Telefone: (11) 3024-2500

Dia 14 (sábado)

14h – Oficina Brinquedos de Coisas e Palavras. As crianças aprenderão a produzir peões e a brincar com jogos de outros tempos.

14h às 16h – Oficina de Colagem – Cinco Sentidos, com o artista plástico Silvio Alvarez. A proposta é estimular a criação de quadros por meio da técnica de colagem de papéis, com base na leitura de trechos de um livro. Indicação: a partir de 5 anos.

16h – Hora do Conto – Teatro de bonecos: Qual é o nome dele?, baseado no conto Rumpelstilzchen, dos Irmãos Grimm. Com a Cia. Mapinguary

Dia 15 (domingo)

16h – Hora do Conto – Teatro de bonecos: A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen. Com a Cia. do Mar

Aproveitem!

