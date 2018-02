Como falar de amor com crianças?

Nina e o Amor, o terceiro volume da série Filosofia para Crianças, é um livro que eu gostaria de ter lido quando pequena.

Nina é uma garota de 8 anos cheia de questionamentos sobre a vida, que são tratados com profundidade, mas de maneira simples, pelo escritor francês Oscar Brenifier, doutor em Filosofia. Ele utiliza situações cotidianas – como uma conversa na hora do jantar ou a ida até a escola – para falar de temas que rondam a cabeça de Nina: qual é a diferença entre o amor e a amizade, por que a gente se apaixona, por que é tão difícil contar para os outros nossos sentimentos mais íntimos, qual é a nossa responsabilidade quando amamos alguém?

Nas conversas com a mãe, o pai e um querido amigo da família, Nina reflete sobre questões tão comuns às crianças e, claro, aos adultos também. Ela se pergunta: o que é mais forte: o amor ou a amizade?

Brenefier utiliza a linguagem dos quadrinhos – simples e direta. Nas ilustrações, Delphine Perret faz traços que envolvem o leitor e chamam a atenção para os sentimentos da personagem.

A Editora Globinho também trouxe para o Brasil outros dois título da coleção: Nina e a Felicidade e Nina e a Verdade.

Do mesmo autor…

A Editora Panda Books também acaba de lançar quatro títulos de Brenifier, da série Pequenos Filósofos: Por Que Eu Vou Para a Escola?, Por Que Eu Não Posso Fazer o Que Quero?, Por Que Eu Existo? e Por Que Você Me Ama?

Esses livros são para crianças um pouco menores do que o anterior e as histórias seguem a mesma linha. Nelas, Felipe, um garoto muito questionador, sai com seu ursinho Zof fazendo perguntas para quem encontra, seja na escola, em casa, na rua.

Serviço

Nina e o Amor

Escritor: Oscar Brenifier

Ilustradora: Delphine Perret

Tradução: Cynthia Costa

Editora: Globinho

Preço: R$ 32

Por Que Eu Vou Para a Escola?, Por Que Eu Não Posso Fazer o Que Quero?, Por Que Eu Existo? e Por Que Você Me Ama?

Escritor: Oscar Brenifier

Ilustradora: Delphine Durand

Tradução: Josca Ailine Baroukh

Editora: Panda Books

Preço: R$ 32,90