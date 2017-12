Empatia – a habilidade de se colocar no lugar do outro, de compreender seus sentimentos – parece ser nos dias de hoje cada vez mais fundamental. Você sabia que a literatura infantil pode ajudar as crianças a desenvolvê-la? Este foi o tema da coluna Estante de Letrinhas na Rádio Estadão do dia 6 de setembro. Clique abaixo para ouvi-la: