Coisas de avós e netos

Minha Avó, Sua Avó é daqueles livros que a gente lê e fica com vontade de estar com os avôs, de saber mais sobre a vida deles. Nele, a escritora Florence Noiville conta a vida de Madaleine, sua avó.

Madaleine tem 101 anos, mão finas e dedos deformados, “esculpidos pelo tempo”, na descrição da própria neta. Nasceu em uma cidade francesa chamada Aubervilliers. Neta de um pedreiro, seu pai teve um pouco mais de sorte. Com muito estudo, conseguiu uma bolsa e formou-se engenheiro. Aos 8 anos, a menina viu a Primeira Guerra Mundial. Teve dois irmãos e perdeu um deles, vítima de tuberculose. No pós-guerra, cortou os cabelos curtos e aprendeu a dirigir, o que era raro para uma mulher na época. Ainda moça, conheceu um professor, Roger, por quem se apaixonou. Na Segunda Guerra, tudo ficou mais difícil. Roger foi feito prisioneiro, e a vida em Paris, onde estava, ficou perigosa. A família se mudou para uma área livre de conflito.

Viu a Libertação da França em 1945 e da Europa em 1957; a independência da Argélia, país onde viveu, em 1962; os protestos em Paris, em maio de 1968; a chegada do homem à Lua no ano seguinte; automóveis, aviões, a eletricidade, a televisão, o computador e muitas, muitas outras coisas.

Tudo isso faz com que a neta tenha muito orgulho da avó e vontade de compartilhar os momentos em que ainda estão juntas. Ela sabe que, um dia, sentirá muitas saudades disso tudo.

O texto de Florence é simples, direto. A escritora traz expressões ditas pela avó e aspectos que a marcaram, como o fato dela usar anéis bastante folgados para o tamanho de seus dedos. Nas ilustrações, a ilustradora Christelle Enault abusa do vermelho e do azul e utiliza imagens da época, em preto e branco, misturadas em seus desenhos.

No fim do livro, há uma surpresa: sugestões de atividades para os leitores fazerem com suas avós, para estreitar os laços e guardar recordações dos momentos que passam juntos. Há espaço para montar a árvore genealógica da família, para desenhar a avó, falar dos brinquedos antigos, da escola e muito mais. Conheça abaixo duas das atividades sugeridas:

Serviço

Minha Avó, Sua Avó

Escritora: Florence Noiville

Ilustradora: Christelle Enault

Tradução: Charles Cosac

Editora: Cosac Naify

Preço: R$ 49,90