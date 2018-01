Cinco amigos, uma trilha na mata e muita história

Trilha na Mata é o livro de estreia da escritora Cristina Von na literatura para jovens – e é também o primeiro de uma trilogia. Com uma narrativa envolvente, que fisga o leitor, Cristina conta a história de cinco amigos que decidem se aventurar em um passeio até a Serra do Mar. Trilha na Mata rende boas conversas sobre amizade, amor, responsabilidade e está recheado de fatos históricos, mas sem um didatismo exagerado.

Daniel, Fabrício, Kiko, Mara e Letícia são amigos de escola e estão às voltas com os conflitos típicos da adolescência. De férias em São Paulo e sem perspectivas de viajar, eles decidem encontrar algo para fazer juntos. Pensam em visitar o Pico do Jaraguá, mas acabam optando por algo mais aventureiro: uma trilha em direção à Serra do Mar.

Os cinco partem sem dar muitos detalhes para os pais. Dizem apenas que estarão de volta no fim da tarde. A autora aproveita o trajeto para falar sobre a história da Serra do Mar e a importância da trilha na época da colonização do Brasil. O livro instiga o leitor a conhecer o local, com informações curiosas e detalhes do passeio.

Os personagens conquistam rapidamente o leitor. Daniel é mais experiente em aventuras. O pai adorava esportes e sempre incentivou os filhos a praticá-los. Kiko tem pais separados, e o pai, arquiteto, enfrenta uma crise financeira. Fabrício é tímido e fica mais na dele. Letícia, filha de um pai bravo e uma mãe melosa, sofre com a superproteção da família. Mara é cheia de alegria, intensa: gosta de falar, de rir, mas também briga e chora feito criança.

Os cinco entram na mata em meio a um grupo, com um guia, mas decidem em um determinado momento iniciar uma trilha própria, sem ajuda. É ai que os problemas começam. O que acontece e como eles se salvam, só lendo para saber.

Serviço

Trilha na Mata

Escritora: Cristina Von

Ilustrador: Thiago Lopes

Editora: Callis

Preço: R$ 32,90

