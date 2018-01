Centro de Leitura Quindim lança clube de assinatura de livros com curadoria de Ziraldo, Roger Mello e Marina Colassanti

O Centro de Leitura Quindim lançou no dia 1.º, na Biblioteca Monteiro Lobato, em São Paulo, o Clube de Leitura Quindim, clube de assinatura de livros que tem a missão de levar literatura de qualidade a crianças de todos os cantos do Brasil, ajudando na formação de leitores. Para selecionar as obras, o centro montou um conselho curador formado por importantes nomes da literatura infantojuvenil brasileira, como Ziraldo, Roger Mello, Marina Colassanti, Ricardo Azevedo, Walcyr Carrasco e Graça Lima, além de bibliotecários, especialistas, jornalistas, pedagogos, pediatras e psicólogos.

“O clube nasce com o objetivo de desenvolver uma ação sustentável a longo prazo e que contribua para a superação as enormes dificuldades em se fazer do Brasil um país mais leitor, como a falta de bibliotecas públicas, comunitárias e escolares e de livraria; o pouco ou nenhum espaço para a literatura infantil de qualidade nas livrarias; a deficitária distribuição de livros; a falta de tempo e de informação dos pais para conhecerem bons livros e acompanharem o desenvolvimento da leitura de seus filhos; e o pouco acesso a livros infantis brasileiros de qualidade”, afirma Volnei Canônica, criador do Centro de Leitura Quindim, cuja sede fica em Caixas do Sul (RS).

Ao fazer a inscrição, é preciso escolher uma das faixas etárias para quem os livros serão destinados: 0 a 3 anos, 3 a 6 anos, 6 a 9 anos e 9 a 12 anos. A partir de então, a criança receberá em casa (ou em outro lugar escolhido) periodicamente um pacote com os livros do mês, com o seu nome. Na primeira vez, também chegará o Diário do Leitor, material em que a criança sozinha ou com a ajuda de um adulto poderá registrar como foi sua leitura e os personagens que mais gostou, além de suas opiniões. A ideia é que o Diário seja uma ferramenta para os pais acompanharem o desenvolvimento leitor dos filhos.

Premiados ilustradores contribuíram com o material, entre eles Ali Boozari (Irã), Anastasia Arkhipova (Rússia), Daniel Kondo, Graça Lima, Kang Woo-Hyun (Coreia do Sul), Mariana Massarani, Pier Grober (África do Sul) e Roger Mello.

O Clube de Leitura Quindim tem três planos de assinatura, dependendo da quantidade de livros que a família quer receber:

1 livro por mês – O preço varia de R$ 37,90 (semestral) a R$ 41,90 (trimestral), mais o frete.

2 livros por mês – O custo vai de R$ 54,90 (semestral) a R$ 65,90 (trimestral), além do valor do frete.

4 livros por mês – De R$ 69,90 (semestral) a R$ 73,90 (trimestral), mais o custo de frete. Neste plano, o assinante recebe livros para crianças de diferentes idades. O formato é ideal para quem tem crianças de diferentes idades ou para quem quer ampliar e diversificar o acervo de bibliotecas, escolas e outros espaços de leitura.

